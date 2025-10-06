I “colori” di Fossano per le campagne di sensibilizzazione

Come da tradizione, Fossano “si colora” nel mese di ottobre, donando in Città le sue brillanti sfumature artificiali. Il tutto allo scopo di lanciare un paio di campagne di sensibilizzazione.

La prima è la fontana all’ingresso di Fossano nella zona adiacente al parco cittadino, che si tingerà di rosa, fino a fine ottobre, in occasione del mese dedicato alla prevenzione e alla lotta dei tumori al seno.

Da novembre l’installazione idraulica sarà poi spenta e svuotata per permettere successivamente l’accensione delle luci, in vista del prossimo Natale.

Da domani (martedì 7 ottobre), fino a venerdì 10, il Castello degli Acaja sarà invece colorato di blu per ricordare le giornate della dislessia e della salute mentale. L’edificio sarà illuminato grazie ai proiettori acquistati dall’attuale amministrazione Tallone, già inaugurati nel maggio 2024 per la tappa che ha accolto la partenza del Giro d’Italia, grazie alla ditta Biesse di Fossano.