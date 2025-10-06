La Granda nella settimana nazionale della Protezione Civile: un incontro in Prefettura

In occasione della Settimana nazionale della Protezione Civile, istituita con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2019 e in programma dal 4 al 13 ottobre, la Prefettura di Cuneo promuove una tavola rotonda dedicata al sistema provinciale della Protezione Civile, con un focus particolare sulla funzionalità dei COM – Centri Operativi Misti.

L’appuntamento è fissato per giovedì 9 ottobre alle ore 9.30, nel salone della Prefettura. L’iniziativa è organizzata d’intesa con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo e vedrà la partecipazione dei Sindaci di Cuneo, Alba, Borgo San Dalmazzo, Bra, Busca, Ceva, Cortemilia, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano, in qualità di Autorità locali di Protezione Civile e Capi COM.

Durante l’incontro, gli amministratori illustreranno le capacità organizzative dei rispettivi uffici comunali e dei Centri Operativi Misti di riferimento, approfondendo gli aspetti operativi e le pianificazioni in essere.

Il Prefetto Mariano Savastano ha sottolineato come la sicurezza non sia un compito che spetta solo a pochi, ma una responsabilità condivisa tra istituzioni e cittadini:

“La Protezione Civile – ha dichiarato – è un sistema complesso che si fonda sullo studio, sulla ricerca scientifica, sulla solidarietà, sulla preparazione e sulla resilienza. Il suo obiettivo è costruire una vera e propria cultura della sicurezza, che coinvolga istituzioni, forze dell’ordine, tecnici, volontari e ogni singolo cittadino.”

Un messaggio che richiama l’esperienza maturata negli anni, in particolare dopo i gravi eventi alluvionali del 1994, quando la necessità di una risposta collettiva e coordinata mise in luce l’importanza della collaborazione tra enti e comunità locali.

Lo scorso anno la Prefettura aveva già promosso un incontro analogo presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nel corso del quale Prefettura, Regione e Provincia avevano illustrato le rispettive competenze in materia. Quest’anno l’attenzione è rivolta soprattutto ai Comuni, veri protagonisti di un sistema di prevenzione e intervento che si costruisce ogni giorno, dal basso, con la partecipazione di tutti.

Quest’anno la priorità è stata chiara: dare spazio alle attività che coinvolgono direttamente i Comuni. Perché, come ha sottolineato il Prefetto di Cuneo, Mariano Savastano, “solo attraverso un confronto costante e una collaborazione aperta si possono affrontare al meglio le criticità che la meteorologia moderna spesso trasforma in disastri o in vere e proprie catastrofi”.

Un messaggio che racchiude il senso di una nuova iniziativa promossa dalla Prefettura di Cuneo, volta a rafforzare la cultura della sicurezza e della prevenzione attraverso il dialogo tra amministrazioni, enti tecnici e cittadini.

“La Protezione Civile – ha aggiunto il Prefetto – è un modello di partecipazione civica: la sua efficacia dipende non solo dalla collaborazione di tutti, ma anche dalla consapevolezza dei rischi, dei ruoli e dalla capacità di agire in modo coordinato e preventivo.”

Alla tavola rotonda parteciperanno rappresentanti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, dell’ARPA Piemonte e dell’Amministrazione Provinciale, in un momento di confronto che vuole rafforzare la rete di cooperazione sul territorio.

Un appuntamento che segna un ulteriore passo avanti verso una Protezione Civile sempre più condivisa, partecipata e consapevole.