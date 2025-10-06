 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 06 ottobre 2025, 10:28

“Occhio per occhio, dentiera per dentiera”: a Cuneo una commedia per sensibilizzare contro le truffe

Domenica 26 ottobre andrà in scena al Teatro Toselli uno spettacolo che trasforma la consapevolezza in divertimento intelligente

“Occhio per occhio, dentiera per dentiera”: a Cuneo una commedia per sensibilizzare contro le truffe

Domenica 26 ottobre, alle ore 16, andrà in scena al Teatro Toselli di Cuneo la divertente commedia “Occhio per occhio, dentiera per dentiera – La truffa imperfetta”, scritta e diretta da Silvia Saponaro, da lei interpretata insieme a Marco De Martin, per la produzione ShockArti.

Si tratta di una commedia esilarante che racconta le mirabolanti avventure di Uliana e Urbano, due ottantenni amici da sempre. Stanchi di subire truffe e ingiustizie, decidono di vendicarsi sfidando i giovani d’oggi e organizzando “il piano perfetto” per truffarli. Una romanziera cinica e un ex vigile urbano dal cuore tenero si ritrovano protagonisti di una storia che diverte e fa riflettere.

Lo spettacolo nasce con l’intento di sensibilizzare il pubblico sui temi della senilità, della solitudine e della resilienza, utilizzando le truffe agli anziani come chiave per analizzare dinamiche emotive e situazionali reali. Il lavoro esplora il mondo delle truffe, che coinvolge tutte le fasce d’età: dall’anziano raggirato da un falso tecnico del gas, al giovane ingannato nel mondo virtuale di internet.

Le truffe agli anziani, in particolare, rappresentano una piaga sociale profonda. I malviventi, abili nel fare leva sui sentimenti più intimi, sfruttano le fragilità legate all’età avanzata e affinano costantemente le proprie strategie di adescamento per carpire la fiducia delle vittime. Attraverso questa commedia si vuole lanciare un richiamo all’attenzione e un invito a prepararsi per affrontare correttamente queste situazioni.

L’iniziativa è pensata per tutte le età, ma si rivolge in particolare agli anziani, alle loro famiglie e a chi si prende cura di loro, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza e la sicurezza personale nella vita quotidiana. 

I biglietti, gratuiti e disponibili in numero limitato, potranno essere ritirati a partire da lunedì 13 ottobre presso la Libreria “Stella Maris” di Cuneo, in via Felice Cavallotti 5 – tel. 0171/681458.

Lo spettacolo rientra nella campagna di sensibilizzazione del progetto “Prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani” promosso dal Comune di Cuneo, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cuneo, la Polizia Municipale e la Cooperativa Sociale Emmanuele.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium