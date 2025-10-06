A Bossolasco è in arrivo la Castagnata d'Autunno

Domenica 19 ottobre 2025, il borgo di Bossolasco si anima con la tradizionale Castagnata d’Autunno, una giornata ricca di sapori, musica e colori, aperta a tutti.

In Piazza XX Settembre, di fronte alla chiesa di San Giovanni Battista dalle ore 12.00 fino al tardo pomeriggio, si potranno gustare le caldarroste appena sfornate e l’irresistibile zuppa di trippa e ceci, anche di soli ceci, preparata secondo ricetta della tradizione locale.

È possibile ritirare la minestra anche da asporto in appositi contenitori, oppure in recipienti di proprietà.

Per le vie del paese sarà inoltre possibile passeggiare tra le bancarelle di prodotti tipici, oggettistica e artigianato locale, per scoprire sapori genuini e creazioni uniche, frutto del lavoro di artigiani e produttori del territorio.

A rendere la giornata ancora più speciale, un gruppo canoro itinerante allieterà i presenti con musica dal vivo, spostandosi tra le vie del centro storico per portare allegria e coinvolgimento a grandi e piccini.

Un evento imperdibile per chi ama le tradizioni, i sapori autentici e le atmosfere calde dell’autunno langarolo.