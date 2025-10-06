Bra, presentata la stagione culturale 2025/26 dell’associazione Albedo e del suo Caffè letterario

Ci siamo, è tempo di fare un planning dei nostri appuntamenti culturali per la stagione 2025/26. Perché altrimenti (già lo sapete) un giorno vi ritroverete improvvisamente spaesati «Ah, ma davvero c’era questo incontro?», senza più recuperare.

L’associazione Albedo ha fatto un bel listone di eventi programmati nel corso dei prossimi mesi, e c’è davvero tanta roba interessante. Lo sa bene chi ha partecipato giovedì 2 ottobre alla serata di presentazione, presso il civico istituto musicale Adolfo Gandino di Bra.

C’erano anche il sindaco di Bra, Gianni Fogliato ed il suo vice Biagio Conterno, che hanno salutato l’iniziativa con parole di elogio e di incoraggiamento, perché la cultura è sempre più la cura e il balsamo per i tempi difficili che stiamo vivendo.

Ciliegina sulla torta: le note al pianoforte di Francesco Testa, autore di un medley musicale che ha scaldato l’atmosfera e il pubblico, trasportato in un viaggio melodico tra passato, presente e futuro.

La presidente di Albedo Flavia Barberis, dopo una prima fiammata di ricordi è passata alle belle promesse di eventi chiamati a stupire quella platea alla ricerca di stimoli culturali e occasioni per arricchire la conoscenza. Il suo mantra? «Albedo sogna un mondo in cui donne e uomini possano riflettere la luce che l’arte e la cultura sprigionano, partecipando attivamente alla creazione di un benessere culturale libero e condiviso».

Curiosità che fa sempre bene: l’associazione Albedo si propone come sodalizio di promozione della crescita e del miglioramento della persona in tutte le sue dimensioni, occasione di confronto su tematiche diverse, spazio per eventi in cui incontrare proposte ed esperienze artistiche e culturali, tramite la presenza di artisti, autori ed esperti.

Gli eventi si svolgeranno in diverse location, tra cui la sala di BrArte (via Vittorio Emanuele II, 148), in un ambiente accogliente dove stare insieme e dove stare bene. Incontri, talk, approfondimenti... quanta bella carne al fuoco. Finita qui? Figuriamoci.

Caffè letterario di Albedo

"Two is megl che one" diceva qualcuno. Da non perdere anche il Caffè Letterario di Albedo curato dalla giornalista Silvia Gullino, codirettrice del Nuovo Braidese. Tutti gli incontri dell’edizione 2025/26 sono in calendario presso la sala di BrArte con ospiti e temi di grande interesse, perfetti per trascorrere qualche ora al caldo, avvolti da bellezza e cultura. Piazzatevi in pole position già il 16 ottobre, alle ore 21, perché arriverà la campionessa braidese Anita Gastaldi, oro nei 200 misti donne alle Universiadi di Chengdu in Cina del 2023, per la serata dal titolo: “Nuoto mon amour”. Partiamo col botto, insomma.

Tesseramenti

Che cosa resta da fare? Tesserarsi in qualsiasi momento per un viaggio di scoperta e crescita personale attraverso la cultura, la conoscenza e il benessere. La tessera 2025/26, al costo di 25 euro, dà diritto all’ingresso gratuito agli eventi e a una scontistica dove sia richiesta una quota di partecipazione. Per i non soci è richiesto un contributo minimo di 5 euro a serata. Gli eventi di presentazione di libri sono ad ingresso libero. L’associazione Albedo vi aspetta!

PROGRAMMA

Mano alle agende, eccovi servito il programma, suscettibile di possibili variazioni e aggiunta di ulteriori eventi.

Albedo

Martedì 21 ottobre, ore 21, presso BrArte: “Scarpe (s)comode, l’arte del riuso” con Francesco Matera, presidente dell’Associazione Calzolai 2.0;

Martedì 11 novembre, ore 21, presso BrArte: “Psicoanalisi e Rock” con Vittorio Gonella, psicoterapeuta e musicofilo;

Martedì 2 dicembre, ore 19.30, presso il ristorante didattico dell’Istituto Professionale Statale Velso Mucci: “Cena artistica tra pittura, musica e poesia”;

Martedì 20 gennaio 2026, ore 21, presso BrArte: presentazione del libro “I racconti del cuore” di Luciana Rizzotti;

Martedì 17 febbraio, ore 21: “Albedo in Carnevale, una serata da scoprire”;

Martedì 10 marzo, ore 21, presso BrArte: “Cosa ti spalmi? Uso consapevole dei cosmetici” con Carla Burdese;

Sabato 28 marzo: premiazioni del Premio Letterario “Le donne di ieri, di oggi e di domani”.

Martedì 21 aprile, ore 21, presso BrArte: presentazione del libro “Non te ne andare” di Francesco Testa;

Martedì 12 maggio, ore 21, presso BrArte: “Sant’Andrea: una storia da riscrivere?” con l’architetto Enrico Serra;

Martedì 9 giugno, ore 21, presso BrArte: “Armocromia, quando i colori parlano di te” con Walter Blengini, consulente di immagine;

Martedì 23 giugno, ore 21, presso il giardino del Museo Craveri di Bra: “Serata in giallo” con l’autore albese Mauro Rivetti.

Caffè Letterario di Albedo

Giovedì 16 ottobre, ore 21, presso BrArte: “Nuoto mon amour” con la nuotatrice Anita Gastaldi;

Giovedì 20 novembre, ore 21, presso BrArte: “Sciabordio. Ridere per pensare” con il vignettista Danilo Paparelli;

Venerdì 19 dicembre, ore 17, presso BrArte: “Un tesoro da riscoprire” con il sacerdote salesiano don Marco Panero;

Giovedì 15 gennaio 2026, ore 21, presso BrArte: “Cuore, anima e musica”: le Yavanna si raccontano;

Giovedì 12 febbraio, ore 21, presso BrArte: “Tourn il piemontese” con l’autore cerverese Giacomo Dotta;

Giovedì 19 marzo, ore 21, presso BrArte: “Leo e Lions, una storia di volontariato” con Andrea Molineris, presidente del L.C. Bra Host;

Giovedì 16 aprile, ore 21, presso BrArte: “Tabui” con l’imprenditore albese Giorgio Proglio, inventore dell’app che promuove e valorizza i nostri territori;

Giovedì 21 maggio, ore 21, presso BrArte: “Il cacciatore di mieli rari” con il sommarivese Tonino Strumia.

Allora, chi ci sarà?