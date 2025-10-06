Cascina Vecchia di San Rocco Castagnaretta: Boselli accusa il Comune di immobilismo

Torna al centro del dibattito politico cittadino la questione di Cascina Vecchia di San Rocco Castagnaretta. Il capogruppo degli Indipendenti, Giancarlo Boselli, ha presentato un’interrogazione rivolta alla Sindaca e al Presidente del Consiglio comunale per chiedere chiarimenti e sollecitare un intervento deciso dell’Amministrazione.

Boselli ricorda come il progetto, costato finora oltre 2,5 milioni di euro di fondi pubblici, avrebbe dovuto beneficiare anche di un investimento privato di circa 600 mila euro, mai realizzato a causa della rinuncia del gestore (Open Baladin). Una situazione che, a distanza di tempo, lascia la struttura “abbandonata e in attesa di una soluzione concreta”.

Il consigliere sottolinea inoltre che, nonostante le rassicurazioni più volte espresse dall’assessora alla Cultura, Cristina Clerico, in merito a un’imminente soluzione, la questione non è mai stata discussa nella competente commissione consiliare, “mai convocata” evidenzia Boselli nel testo dell’interrogazione.

Da qui la richiesta alla Sindaca di “intervenire personalmente su una vicenda che sta preoccupando sempre più non solo la frazione di San Rocco, ma l’intera comunità cittadina”.