Fuori il 10 ottobre il nuovo brano firmato da Daniela Caggiano e dalla giovanissima Vittoria Lanzone

Un incontro tra esperienza e purezza, tra arte e infanzia: è così che nasce “Mai più sola”, il nuovo brano pop leggero che porta la firma della cantante e vocal coach Daniela Caggiano e della sua giovane allieva, Vittoria Lanzone, 10 anni, di Monticello d’Alba.

La canzone in uscita il 10 ottobre è frutto di un percorso condiviso, fatto di musica, parole e confidenze. Tutto ha avuto inizio quando Vittoria, incuriosita dal processo creativo dietro una canzone, ha mostrato a Daniela alcuni pensieri personali annotati su un quaderno. Parole intime e sincere che raccontavano emozioni profonde, rivelando quanto il mondo interiore dei bambini sia spesso sottovalutato.

«Il mondo dei bambini non è solo fatto di giochi, favole e sorrisi - racconta Daniela Caggiano - ma anche di nostalgia, inadeguatezza, paura di non piacere o di restare soli. Vittoria mi ha insegnato tutto questo». Da questa scintilla nasce “Mai più sola”, un brano che dà voce ai sentimenti universali di chi, piccolo o grande che sia, si è sentito almeno una volta smarrito, ma che trova nella musica un rifugio e una speranza. Un brano per tutti, grandi e piccini, capace di unire generazioni attraverso la sincerità delle parole e l’intensità delle voci. Un dialogo musicale tra un’adulta che insegna e impara, e una bambina che ascolta e si racconta.

Chi sono le protagoniste? Vittoria Lanzone ha 10 anni, frequenta la 5ª elementare, ama il canto, la danza, il teatro, la pittura e ogni forma d’arte in cui possa esprimersi. Daniela Caggiano, cantante jazz e pop, è laureata in Canto Jazz e attiva come cantautrice, compositrice, vocal coach e rieducatrice vocale. Autrice di libri didattici musicali per bambini, è fondatrice dello Studio Professionale Voice DC Vocal Coaching con sede a Bra.

Autori del brano: testo Daniela Caggiano - Vittoria Lanzone; musica Daniela Caggiano - Matteo Lacertosa; arrangiamento e mix LaceSound; pubblicato da Sorridi Music; editore Massimo Galantucci.