Margreen, tre nuove navette elettriche: una per ciascuna valle tra Stura, Gesso e Vermenagna

Tre nuove navette elettriche per la sostenibilità delle vallate cuneesi. L’Unione Montana Valle Stura ha infatti acquistato i mezzi grazie ai fondi del PNRR – Missione 2, Componente 1, Investimento 3.2, nell’ambito della Green Community “Margreen”, un progetto che unisce tutela ambientale, servizi sociali e promozione del territorio. Le nuove navette, da 8 posti più conducente, saranno messe a disposizione delle comunità della Valle Stura, Valle Gesso e Valle Vermenagna, rispondendo in modo concreto alle politiche europee per una mobilità innovativa e nel rispetto dell’ambiente.

“Le navette sono allocate presso la sede dell’Unione Montana Valle Stura a Demonte – spiega il presidente Loris Emanuel – e stiamo chiudendo le convenzioni con il Parco Alpi Marittime e i Comuni di Valdieri, Roaschia ed Entracque per la Valle Gesso, mentre nella Valle Vermenagna l’accordo sarà con Vernante e Limone. Ogni valle avrà la propria navetta e contiamo di formalizzare tutto entro fine ottobre, così da poterle attivare con l’inizio del nuovo anno”.

L’obiettivo iniziale era quello di integrare il trasporto pubblico locale con un servizio di interscambio a Borgo San Dalmazzo, ma i costi di gestione, stimati in oltre 300 mila euro annui, hanno reso l’opzione non sostenibile. “Abbiamo quindi deciso – aggiunge Emanuel – di rendere le navette disponibili direttamente alle comunità delle valli, per usi sociali, sportivi e turistici. Non sarà un servizio a chiamata vero e proprio, ma un mezzo prenotabile dalle associazioni e dai soggetti che ne avranno bisogno”.

In Valle Stura, i veicoli potranno essere utilizzati dalle tre associazioni sportive e dall’associazione “Diamoci una mano”, che si occupa di anziani, ma potranno anche integrare il servizio scuolabus quando necessario. In Valle Gesso, le navette si aggiungeranno a quelle già impiegate dal Parco Alpi Marittime per le attività legate al turismo sostenibile. In Val Vermenagna, invece, Limone utilizzerà il mezzo in inverno per supportare le navette della neve, a sostegno del turismo montano, mentre Vernante potrà impiegarlo per attività sociali e associative.

“Il riferimento – precisa Emanuel – resta l’Unione Montana, come capofila del progetto Margreen. In valle Stura definirà una convenzione e una calendarizzazione d’uso con le associazioni richiedenti, dal turismo all’assistenza per disabili e anziani. Nelle altre valli la gestione sarà affidata al Parco Alpi Marittime o ai Comuni, in base alle necessità del territorio”.

Le tre navette rientrano nel più ampio progetto “Margreen”, finanziato con 4,3 milioni di euro nell’ambito del PNRR e presentato a fine 2022. Si tratta di un’iniziativa che mira a fare delle vallate alpine cuneesi un laboratorio di sostenibilità, in cui energie rinnovabili, efficienza energetica e mobilità verde diventano strumenti per il rilancio economico e sociale. “Questi mezzi – conclude Emanuel – non sono un punto di arrivo, ma un tassello importante di un percorso che vuole rendere le nostre valli un modello virtuoso a livello nazionale, dove sviluppo e ambiente procedono insieme”.