Racconigi, accordo confermato tra Comune e sindacati

Riceviamo e pubblichiamo:

Le organizzazioni sindacali cuneesi CGIL, CISL e UIL, insieme alle rispettive federazioni dei pensionati, esprimono piena soddisfazione per il rinnovo dell’accordo con l’Amministrazione Comunale di Racconigi, volto a garantire misure fiscali perequative a favore delle fasce più fragili della popolazione.

L’intesa, sottoscritta in data odierna presso il Comune, conferma anche per l’anno 2025 l’emissione di due bandi fondamentali:

• Il rimborso del 50% dell’addizionale comunale IRPEF 2024 per i nuclei familiari con ISEE fino a 12.000 euro.

• L’esonero/rimborso del 50% della TARI 2025 per i nuclei familiari con ISEE fino a 10.000 euro.

Queste misure, già sperimentate con successo negli anni precedenti, rappresentano un concreto strumento di giustizia sociale e di sostegno economico per chi vive situazioni di maggiore difficoltà. Le OO.SS. CGIL CISL UIL sottolineano l’importanza della continuità e della trasparenza nell’erogazione dei contributi, che avverrà secondo criteri chiari e graduatorie basate sul valore ISEE.

il Vicesindaco Alessandro Tribaudino con Incarichi al Welfare e alle Politiche Sociali dichiara: "Con questo accordo vogliamo dare continuità a misure concrete a sostegno delle famiglie e dei cittadini più fragili della nostra comunità: il rimborso dell’addizionale comunale IRPEF e l’esonero parziale della TARI sono strumenti semplici ma efficaci, che negli anni hanno dimostrato di poter alleggerire in modo sensibile il peso fiscale per chi si trova in maggiore difficoltà. Anche per il 2025, grazie a uno stanziamento di 20.000 euro, confermiamo il nostro impegno a garantire equità e attenzione sociale, con modalità chiare e accessibili per tutti".

Le sedi territoriali CGIL, CISL e UIL saranno a disposizione della cittadinanza coinvolta dalla misura per fornire assistenza nella compilazione e presentazione delle domande, una volta che i bandi saranno ufficialmente pubblicati dall’Amministrazione Comunale. I recapiti e gli orari di apertura saranno comunicati attraverso i canali ufficiali delle organizzazioni sindacali.

Le Organizzazioni Sindacali ringraziano l’Amministrazione per la disponibilità e il dialogo costruttivo, auspicando che tali interventi possano essere ulteriormente rafforzati in futuro.