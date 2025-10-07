Rinnovati i vertici del Consorzio di tutela e promozione del Crudo di Cuneo Dop

Il Consorzio di tutela e promozione del Crudo di Cuneo Dop ha rinnovato i propri vertici. La nuova presidente del Consorzio è Ambra Formento, in rappresentanza della New Carni Dock di Lagnasco.

Accanto a lei opereranno due vice presidenti: Paolo Dadone Marchisio della Stagionatura Marchisio di Lurisia e Guido Riberi dell’omonima azienda di Centallo, che rappresenterà gli allevatori all’interno del Cda. Il rinnovo si è reso necessario a seguito delle dimissioni, per motivi personali, della presidente Chiara Astesana e della vice presidente Nadia Marchisio. Chiara Astesana rimane del Consiglio di amministrazione.

“Ringrazio i soci per la fiducia riconosciuta e per l’incarico affidatomi – dichiara Ambra Formento, neo presidente del Consorzio di tutela e promozione del Crudo di Cuneo -. Ringrazio la mia predecessora Chiara Astesana per il grande e prezioso lavoro svolto nel corso di oltre venticinque anni di attività, prima finalizzato alla costituzione del Consorzio, poi all’ottenimento della DOP e in seguito allo sviluppo del progetto. Gli ultimi quindici anni sono stati dedicati al miglioramento e all’uniformazione del prodotto per portarlo ad un livello di eccellenza accompagnato da un’importante azione di comunicazione per far conoscere e dare notorietà alla denominazione.

Assumo questo incarico con grande responsabilità e orgoglio nel rappresentare una delle eccellenze piemontesi. Lavorerò con il nuovo Cda e con i soci per dare continuità e ulteriore sviluppo al progetto di qualificazione e valorizzazione del marchio Crudo di Cuneo nell’interesse degli allevamenti e di tutta la filiera suinicola della zona. Il prosciutto Crudo di Cuneo è l’unica DOP della salumeria piemontese e rappresenta una grande opportunità per il nostro territorio per eccellere anche nel mondo dei salumi”.

Il rinnovamento dei vertici nasce anche dalla volontà comune di favorire un ricambio e un nuovo slancio all’interno dell’organizzazione, nell’ottica di consolidare e rafforzare le attività di tutela, valorizzazione e promozione del Crudo di Cuneo Dop, eccellenza riconosciuta del territorio. Il Consorzio prosegue così il proprio impegno a sostegno della qualità, della tracciabilità e della distintività del prodotto, continuando a rappresentare un punto di riferimento per produttori, allevatori e operatori del settore.

Il Consorzio di tutela e promozione del Crudo di Cuneo è stato costituito nel 1998 su iniziativa di un gruppo di imprenditori della filiera suinicola. Nel 2009 ha ottenuto il riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta (DOP) da parte dell’Unione Europea. Sulla base di questo importante riconoscimento negli anni a seguire si è lavorato per uniformare e migliorare la produzione fino a portarla ad essere una vera eccellenza.

Contestualmente si è agito sulla comunicazione per dare notorietà alla denominazione che era praticamente sconosciuta. Oggi il prosciutto Crudo di Cuneo DOP è distribuito in oltre trecento negozi, compresi i punti vendita della GDO, principalmente in Piemonte e Liguria.

Questa azione è cofinanziata nell’ambito della misura: Sviluppo Regionale Piemonte – CSRV2023-2027. Intervento SGR-10 – Promozione dei prodotti di qualità – Bando 1/2024.

Ambra Formento, 30 anni, laurea magistrale in Economia all’Università di Torino, è componente del Consiglio di Amministrazione della New Carni Dock Srl, società subentrata alla Carni Dock nella conduzione del prosciuttificio di Lagnasco. Ambra Formento è altresì componente del Consiglio di Amministrazione della MEC Spa di Montanera, azienda di trasformazione del settore carni bovine e società capofila del Gruppo Formento. In queste aziende la dott.sa Ambra Formento ricopre il ruolo di responsabile dell’area gestionale strategica e amministrativa del gruppo Formento.