Saluzzo, un migliaio gli artiglieri del Gruppo Aosta al 29° raduno: una "giornata di luce"

Circa un migliaio i partecipanti al 29° raduno del gruppo Artiglieri Aosta, con numerose autorità militari e civili, a Saluzzo, domenica 5 ottobre. Ad ogni edizione il ricordo, la condivisione, l' allegria e il senso di appartenenza al Corpo. Occasione per rivedere amici e luoghi della “naja” vissuti in città.

"Il raduno, favorito da una splendida giornata di sole e di luce - commenta il Generale Giacomo Verda - ha riscosso un grande successo, in ogni sua componente, non ultima quella eno- gastronomica del pranzo.

"Nell'ambito del raduno - ha commentato il Generale Verda - che ha visto i cerimoniali d'onore in piazza Vittorio Veneto e in piazza Montebello, una parte importante della cerimonia, dopo la messa celebrata da don Giuseppe Dalmasso è stata la donazione di un lavoro artistico realizzato dagli allievi del Liceo artisticoBertoni a noi Artiglieri dell'Aosta, agli Alpini della "Monviso", alla città di Saluzzo".

"Un ‘opera molto cara alla scuola in quanto selezionata dal Ministero, dal titolo "Find the light" ha spiegato la dirigente del liceo Alessandra Tugnoli - titolo il cui significato porta alla ricerca della luce intesa come bene comune, strettamente legata al valore del sacrificio che Mario Musso offrì al proprio paese. Una piramide in acciaio, plexiglass e tessuto che vuole rappresentare per i tanti guovani che frequentano la caserma, sede della scuola, un messaggio di incoraggiamento a cercare la luce per sè e il miglioramento della società". " La luce illumina la nostra vita - sottolinea il generale Verda- ci permette di individuare la giusta strada da percorrere, ci incita a proseguire con coraggio, determinazione verso obiettivi importanti e nei momenti di difficoltà.

Il Cap. Musso, in combattimento, nei momenti cruciali, pur ferito gravemente da un colpo di fucile, ha continuato a comandare gli alpini della sua Compagnia, per fare loro superare quei momenti difficili, vitali, di sopravvivenza. Anche il Cap. Musso, anteponendo la vita dei suoi uomini alla sua (infatti, tre giorni dopo, morirà per le ferite riportate in combattimento), col suo eroico comportamento ha emanato una luce vivissima, tesa alla salvezza dei suoi alpini".

Il minimo comune multiplo di tutta la giornata è stato la luce, quella naturale, quella emanata dalla piramide realizzata dagli studenti, quella diffusa ai suoi alpini e a noi, uomini di oggi, dall'esempio del Cap. Musso".

Il ringraziamento del generale, a nome del Gruppo Aosta con il contributo di 500 euro per la scuola, e poi il ricordo di un giovane, morto in questo luogo.

"La caserma non fu solo il luogo della naja, ma anche di tragiche storie: i suoi muri sono bagnati di sangue di ragazzi, poco più grandi di voi, fucilati tra il 43 e 45 che non accettarono di passare sotto la Repubblica di Salò.

Ragazzi che non hanno mai avuto una giustizia. Una lapide li ricorda. Di uno di loro Battista Alberto il generale ha letto il commovente scritto indirizzato alla famiglia, prima di essere fiucilato. “sono contento di aver fatto il mio dovere fino all’ultimo istante della mia vita, e di aver combattuto per quell’ideale ch'è sempre stato innato in me e sarà presto coronato dalla vittoria".