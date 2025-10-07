Se “La Riunione di Condominio” è in programma al Cinema Monviso…

Il Cinema Monviso propone una nuova settimana di programmazione con due titoli che offrono al pubblico uno sguardo profondo sulla società e sulla memoria collettiva.

“La Riunione di Condominio”, diretto da Santiago Requejo, è una commedia spagnola. Il film racconta con ironia e acume le dinamiche di un’assemblea condominiale, trasformandola in un teatro di conflitti, alleanze e rivelazioni. Le proiezioni iniziano giovedì 9 ottobre e proseguono fino a lunedì 13, con spettacoli serali alle ore 21 e una doppia proiezione domenica 12, alle 18.30 e alle 21.

Martedì 14 ottobre sarà invece la volta di “Marmolada 03.07.22”, documentario italiano firmato da Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon. Il film ripercorre la tragedia avvenuta sulla Marmolada tre anni or sono, offrendo una narrazione intensa e rispettosa, costruita attraverso testimonianze e immagini che invitano alla riflessione.

La sala accoglie gli spettatori con una proposta che alterna leggerezza e profondità, confermando il suo impegno nel proporre cinema di qualità e di rilevanza culturale.

Per ulteriori informazioni sulla programmazione del Cinema Monviso, che può subire variazioni, è consigliato consultare il collegamento: https://www.comune.cuneo.it/cultura/cinema-monviso/proiezioni.html. In alternativa è possibile contattare l’Ufficio Spettacoli del Comune di Cuneo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30, ai numeri 0171.444.812 – 818, o ancora, nelle ore serali, l’interno del cinema: 0171.444.666. I biglietti sono acquistabili il giorno dell’evento all’indirizzo ticket01.comune.cuneo.it/home.aspx a partire dalle 9, oppure direttamente presso la biglietteria del Cinema da 30 minuti prima della proiezione. Infine, si segnala che mercoledì 15 ottobre, alle ore 21, la sala sarà occupata da una conferenza organizzata da ProNatura.



