Incidente stradale a Borgo San Dalmazzo: scontro tra due auto e un furgone, due persone in ospedale [FOTO]

Si è verificato un incidente stradale, nella tarda mattinata odierna, a Borgo San Dalmazzo.

Per cause da accertare si sono scontrati tre mezzi, un furgone e due auto, in via Asti, all'incrocio con via Tesoriere.

Sul posto polizia locale e 118, oltre ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Due persone in particolare hanno necessitato di cure e sono state trasportate in ospedale.

Nell'impatto, piuttosto violento, è stato anche danneggiato il muretto di un'abitazione.

Il sinistro è avvenuto attorno alle 11.

Apprensione tra i residenti della zona che, da quanto si apprende, avevano già denunciato in passato la pericolosità di quella strada, laddove, pur vigendo il limite dei 30 km orari, i veicoli viaggiano sovente a velocità superiori. Durante l'inverno i dossi vengono infatti rimossi per consentire il transito dei mezzi adibiti allo sgombero della neve.