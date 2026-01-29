 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 29 gennaio 2026, 11:50

Incidente stradale a Borgo San Dalmazzo: scontro tra due auto e un furgone, due persone in ospedale [FOTO]

Il sinistro è avvenuto attorno alle 11 in via Asti, all'incrocio con via Tesoriere

Si è verificato un incidente stradale, nella tarda mattinata odierna, a Borgo San Dalmazzo.

Per cause da accertare si sono scontrati tre mezzi, un furgone e due auto, in via Asti, all'incrocio con via Tesoriere.

Sul posto polizia locale e 118, oltre ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Due persone in particolare hanno necessitato di cure e sono state trasportate in ospedale.

Nell'impatto, piuttosto violento, è stato anche danneggiato il muretto di un'abitazione.

Il sinistro è avvenuto attorno alle 11.

Apprensione tra i residenti della zona che, da quanto si apprende, avevano già denunciato in passato la pericolosità di quella strada, laddove, pur vigendo il limite dei 30 km orari, i veicoli viaggiano sovente a velocità superiori. Durante l'inverno i dossi vengono infatti rimossi per consentire il transito dei mezzi adibiti allo sgombero della neve.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium