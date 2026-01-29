Performer su OnlyFans e Pornhub evade il fisco: la Finanza scopre 150mila euro non dichiarati

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Savona hanno ripreso i controlli su soggetti che percepiscono compensi pubblicando contenuti multimediali su note piattaforme social, nonché su popolari siti di intrattenimento per adulti.

Nell’ambito di questa attività, la Tenenza di Cairo Montenotte ha effettuato una verifica fiscale nei confronti di una donna residente in Val Bormida, operante come “digital content creator” su diverse piattaforme, tra cui Instagram, IMDb, Pornhub e OnlyFans, con numerosi filmati e video in cui risulta protagonista, resi visibili a pagamento.

Dall’analisi delle fonti aperte è emerso che la donna, che al mese riusciva a raccimolare 4-5 mila euro, svolgeva regolarmente la propria attività (da circa 3 anni.ndr) sulle piattaforme citate, omettendo di dichiarare al Fisco i compensi percepiti, rientranti nella categoria dei redditi di lavoro autonomo.

L’attività, consistente nella realizzazione di film, foto e video e nel successivo caricamento su internet per la condivisione pubblica, ha generato, tra il 2021 e il 2024, oltre 150.000 euro di ricavi, configurando violazioni di carattere amministrativo per l’omessa o infedele presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette.

Durante gli accertamenti, condotti anche tramite indagini bancarie, è emerso che gli introiti non dichiarati derivavano sia dai compensi degli abbonamenti o dall’acquisto di singoli contenuti da parte di utenti privati, sia dai bonifici delle società proprietarie di alcune piattaforme per l’utilizzo dei diritti d’immagine.

L’intervento operativo delle Fiamme Gialle savonesi conferma, ancora una volta, l’importanza dell’azione del Corpo nella tutela della legalità e nel contrasto all’evasione fiscale, fenomeno che rappresenta un grave ostacolo allo sviluppo economico del Paese, distorce la concorrenza e compromette la corretta allocazione delle risorse.