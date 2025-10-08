A Saluzzo la Messa di Gloria di Puccini con la Corale Polifonica Nazariana

La cittadinanza è invitata dal Rotary club Saluzzo per la serata di sabato 11 ottobre alle 21 in Duomo.

La Corale Polifonica Nazariana, diretta da Lucio Nardi, famosa per avere tenuto decine di concerti in Italia e all'estero, con sede presso la Basilica dei SS. Apostoli e Nazaro Maggiore di Milano, eseguirà la Messa di Gloria di Giacomo Puccini, opera scritta fra il 1878 e il 1880.

L’evento vuole portare l’attenzione su uno dei grandi impegni a livello mondiale del Rotary International, che nel 1 985 laciò il programma PolioPlus, un impegno ventennale per l’eradicazione della poliomielite. Uno dei progetti umanitari più grandi che siano mai stati intrapresi - sottolinea il presidente del sodalizio saluzzese, Luigi Giulini Richard - da un’entità privata che insieme all’Organizzazione Mondiale della Sanità e alla Bill & Melinda Gates Foundation (la quale aggiunge 2 euro per ogni euro donato, triplicando l’impatto complessivo) si sono posti quest’ambizioso obiettivo. Nonostante il numero di casi di polio sia calato dai 1000 al giorno nel 1988 ai 20 di oggi, “anche un solo bambino che si ammala è uno di troppo”.

Nell’occasione della giornata mondiale sulla lotta alla Poliomielite, che ufficialmente viene celebrata il 24 ottobre, ci piace ricordare il gesto di straordinaria umanità del Dott. Albert Bruce Sabin, medico e virologo polacco naturalizzato statunitense, socio Rotary e Rotariano onorario, famoso per aver sviluppato il più diffuso vaccino contro la poliomielite , il quale non brevettò la sua invenzione, rinunciando allo sfruttamento commerciale da parte delle industrie farmaceutiche, affinché il suo prezzo contenuto garantisse una più vasta diffusione della cura; il Dottor Sabin dichiarò più volte: “Tanti insistevano che brevettassi il vaccino, ma non ho voluto. È il mio regalo a tutti i bambini del mondo” .

I sessanta elementi della Corale Polifonica Nazariana suddivisi nelle quattro classiche sezioni vocali, eseguiranno la Messa di Gloria di Giacomo Puccini in un concerto di altissimo livello.

"Ci auguriamo di vedere il Duomo colmo di cittadini per celebrare questa meravigliosa iniziativa - ha dichiarato il Presidente del Rotary Club di Saluzzo, Luigi Giulini Richard, che unitamente al Consiglio Direttivo ha promosso l’evento.