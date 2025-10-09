A Vicoforte e Casotto due educational dedicati agli insegnanti

Due appuntamenti in programma in provincia di Cuneo dedicati agli insegnanti e firmati Kalatà: gli educational di Vicoforte e Casotto per scoprire nuove proposte di gite scolastiche esperienziali.

Un’occasione per i docenti che desiderano proporre ai propri studenti uscite didattiche capaci di unire cultura, scoperta e meraviglia.

Kalatà, impresa culturale specializzata nella valorizzazione di beni storici e artistici attraverso esperienze guidate e immersive, propone due educational gratuiti riservati agli insegnanti di ogni ordine e grado, per far conoscere in prima persona le esperienze didattiche dedicate alle scuole.

Venerdì 17 ottobre – Vicoforte e Grotte di Bossea

Il primo appuntamento è dedicato al Santuario di Vicoforte, con la salita alla celebre cupola ellittica più grande al mondo, seguita da una visita alle suggestive Grotte di Bossea, una delle meraviglie naturali più affascinanti del Cuneese.

L’esperienza, su prenotazione, prevede il ritrovo alle 14.30 a Vicoforte, per poi proseguire alle 17 a Bossea.

La partecipazione è gratuita e riservata a 20 docenti, con iscrizione obbligatoria tramite form online. Gli spostamenti tra le due location sono a carico dei visitatori.

Venerdì 24 ottobre – Castello di Casotto e trekking nel bosco

Il secondo educational si svolgerà invece al Castello di Casotto, nel comune di Garessio.

La visita guidata al castello, fissata per le ore 15.30, sarà preceduta da un trekking facoltativo nei suggestivi boschi che circondano la residenza. La breve escursione naturalistica sarà condotta da Roberto Pockaj, accompagnatore naturalistico, giornalista e profondo conoscitore di flora, fauna e storia del luogo.

Gli educational fanno parte di un programma più ampio con cui Kalatà intende promuovere un nuovo modello di visita didattica, che supera la tradizionale visita guidata per trasformarla in un’esperienza attiva, emozionante e partecipata.

Le proposte sono pensate per scuole di ogni ordine e grado e adattabili all’età e agli obiettivi didattici dei partecipanti.

Gli insegnanti interessati possono consultare il calendario completo delle iniziative e iscriversi attraverso il sito https://kalata.it/educational-insegnanti-2025/

Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo gruppi@kalata.it