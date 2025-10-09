“Quelli che… il libro” nuovi incontri con il gruppo di lettura per ragazze e ragazzi dagli 8 agli 11 anni

Dopo il successo dei primi tre appuntamenti, la Biblioteca civica “Giovanni Ferrero” di Alba riparte con “Quelli che… il libro”, un gruppo di lettura per ragazze e ragazzi dagli 8 agli 11 anni curato da Paola Cencio, esperta in animazione teatrale e letteratura per l’infanzia.

Il gruppo di lettura è uno spazio protetto in cui i bambini sono liberi di esprimersi e di venire ascoltati. Obiettivo del percorso vuole essere quello di offrire ai partecipanti nuovi punti di vista sulla lettura e la possibilità di condividere con i coetanei i propri pensieri e i propri gusti sui libri letti in un clima giocoso e accogliente.

Il secondo ciclo di incontri seguirà il seguente calendario: sabato 18 ottobre, sabato 8 novembre e sabato 13 dicembre, dalle ore 10.30 alle ore 11.30, in Biblioteca.

Protagonisti dei tre appuntamenti saranno sei libri gialli - “Il grande Nate” di Marjorie Weinman Sharmat, “Il bambino detective” di Ulf Stark, “Dieci piccoli inquilini” di Pierdomenico Baccalario e Alessandro Gatti, “Jefferson - Lo spinoso caso del detective più ricercato del paese...” di Jean-Claude Mourlevat, “Miss Detective – Omicidi per signorine” di Robin Stevens e “Il club Delle spie. Romarine indaga” di Marie-Aude Murail - che verranno raccontati e approfonditi insieme in modo insolito e divertente, anche grazie a giochi teatrali e di animazione.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria su bibliotecacivicadialba.eventbrite.com.

Per informazioni: biblioteca@comune.alba.cn.it 0173 292468 – Ig @biblio_civica_alba