Iscriviti al corso per "Imparare a disegnare"

Ripartono i corsi di disegno alla Casa del Quartiere Donatello di Cuneo, per principianti e non.

Il corso si rivolge ad adulti che si sentono portati o che hanno voglia di provare. La capacità di disegnare può essere acquisita da qualsiasi persona di ogni età e livello culturale e potrà divenire una passione costruttiva e gratificante.

Disegnare non è molto difficile, basta passare ad un particolare modo di vedere. La pratica del disegno aiuta a riconquistare: pazienza, capacità di attenzione e concentrazione. Disegnando si entra in una condizione di rilassamento, con la mente attiva ma distaccata dai problemi quotidiani.

Il programma prevede, oltre alle nozioni di base, gli insegnamenti per lo sviluppo delle capacità percettive fondamentali: bordi e contorni - il piano d'immagine - la forma e gli spazi - la misurazione a vista e la prospettiva - il valore di luci e ombre.

INIZIO giovedì 16 ottobre 2025

Durata 12 lezioni + una introduttiva

POSTI LIMITATI (solo otto per gruppo)

Per informazioni telefona o (meglio) invia un WhatsApp.

Per il Corso pomeridiano (17:30-19:30)

tel. 329.2133921

Per il Corso serale (20:30-22:30)

tel. 340.6454496