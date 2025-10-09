Joinfruit e Alpina Intimo insieme per un progetto che fa bene a tutti

Al centro di questa iniziativa c'è la linea di confetture extra “Joinfruit Fresh”, prodotta da Joinfruit in collaborazione con “I Ciliegi Selvatici”, una cooperativa agricola sociale di Verzuolo (CN) che offre opportunità di lavoro e dignità a persone con disabilità sociale, fisica e psichica. Le confetture “Joinfruit Fresh” contengono il 70% di frutta fresca e, grazie alla partnership con “I ciliegi Selvatici”, anche il 100% di valore umano: infatti, sono il frutto del lavoro e della dedizione di ragazzi e ragazze che hanno ritrovato una speranza e un ruolo attivo nella società.

L’impegno di Joinfruit in questa iniziativa incentrata sulla sostenibilità sociale si sposa perfettamente con la filosofia di Alpina, un brand che fin dal 1926 è sinonimo di tradizione, famiglia, cura e fiducia: una qualità e un’attenzione ai dettagli che i clienti di Alpina vivono letteralmente sulla loro pelle di generazione in generazione. Da questa sintonia di valori è nata l’idea di lanciare una linea speciale di pigiami e calze a marchio Alpina dedicata a questo progetto: per ogni capo della collezione speciale acquistato, si riceverà in omaggio una confettura “Joinfruit Fresh”, un piccolo gesto che vuole unire attenzione, qualità e inclusione, un modo semplice per prendersi cura degli altri proprio come si fa in famiglia.

"Per noi di Alpina – commenta Agostino Trucco, Responsabile Commerciale di Trucco Tessile - la cura e la fiducia sono da sempre valori fondamentali, nascono in famiglia e si ritrovano in ogni cosa che facciamo. Scegliamo sempre di collaborare con realtà che condividono i nostri valori, perché crediamo che solo così nascano progetti autentici. Questa iniziativa rappresenta perfettamente ciò in cui crediamo: rispetto, tradizione e attenzione per le persone. È un modo per ricordare che il vero benessere passa anche attraverso la cura degli altri.”

In questo modo, la frutta di stagione, coltivata con dedizione e passione dalle aziende agricole socie di Joinfruit diventa "ancora più buona, in ogni senso – aggiunge Bruno Sacchi, Direttore di Joinfruit. “La nostra missione è sempre stata quella di portare sulle tavole delle famiglie italiane prodotti sani e genuini, coltivati con rispetto per la terra e per le persone. La partnership con “I Ciliegi Selvatici” ci ha permesso di dare un significato ancora più profondo al nostro lavoro, e al tempo stesso riaffermare il nostro impegno nello sviluppare progetti che contribuiscano al benessere del territorio in cui operiamo. Inoltre, ricevere il supporto di un brand storico come Alpina, che condivide la nostra stessa visione etica, rafforza la validità di questa scelta. Crediamo che questo progetto dimostri come le aziende possano essere veicoli di cambiamento positivo, unendo la qualità dei prodotti alla qualità delle relazioni umane."

La nuova linea di abbigliamento di Alpina, nata all’interno del progetto, è disponibile online sul sito ufficiale e negli Alpina Factory Store di Alba, Asti, Carmagnola, Cuneo, Mondovì, Roletto, Saluzzo, Savigliano e nella storica sede di Torino, cuore del marchio.