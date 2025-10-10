Bra, appuntamento con "Piazza Coldiretti, il buon cibo è di casa"

A Bra, il 25 e 26 ottobre, ti aspetta “Piazza Coldiretti, il buon cibo è di casa!”: un intero weekend dedicato ai sapori autentici, alle tradizioni contadine e al divertimento per tutte le età.

Sabato, a partire dalle 16, i visitatori potranno vivere un’esperienza unica con laboratori, animazioni, la fattoria degli animali e il grande mercato di Campagna Amica. In serata, la Notte Gialla accenderà la città con musica e divertimento fino a tardi.

Domenica, il pubblico avrà la possibilità di lasciarsi conquistare dal vero buon cibo con street food, degustazioni guidate e tante attività utili e divertenti per tutta la famiglia.

Un evento gratuito per scoprire e assaporare la vera agricoltura cuneese, i suoi prodotti e i volti dei produttori che ogni giorno custodiscono il territorio.

“Con Piazza Coldiretti vogliamo portare in città il mondo dell’agricoltura, fatto di persone, qualità e tradizioni – spiega Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo –. È un’occasione per confrontarci con i cittadini sul valore del cibo buono, sano e locale.”

“Sarà l’occasione per analizzare insieme ai nostri imprenditori agricoli le sfide di oggi e di domani, e per sfatare falsi miti che danneggiano gli anelli più deboli della filiera, consumatori e agricoltori”, aggiunge Francesco Goffredo, Direttore di Coldiretti Cuneo.