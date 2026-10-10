Il Coro Edelweiss di Torino in concerto a Saluzzo, appuntamento a sabato 17 ottobre

Prosegue la lunga stagione autunnale dei Polifonici del Marchesato, che stanno celebrando i 40 anni di attività.

Dopo la grande festa del 27 settembre scorso, sabato 17 ottobre la formazione musicale saluzzese ospiterà il Coro Edelweiss di Torino.

Il concerto, dall’evocativo titolo “Cantando il Monviso”, è in programma alle 21 al Monastero della Stella.

L’Edelweiss è il coro ufficiale della sezione del CAI di Torino, e il momento musicale verrà aperto proprio dai Polifonici del Marchesato, la cui attività artistica si sposa in maniera naturale con la montagna, in particolare grazie alla rassegna Suoni dal Monviso.

Nato nel 1950, nei suoi oltre 75 anni di attività il coro Edelweiss ha visto avvicendarsi centinaia di coristi, e sei maestri si sono passati il testimone, riuscendo a trasmettere entusiasmo e passione. Il coro conta oggi di circa 40 elementi, tutti rigorosamente dilettanti. Nella sua lunga storia ha eseguito centinaia di concerti in Italia e all’estero e inciso numerosi dischi e Cd.

Attraverso un repertorio di circa 150 brani di cui una trentina con armonizzazioni proprie, che toccano tutta la produzione dei canti tradizionali alpini, il Coro Edelweiss intende portare il proprio contributo alla salvaguardia e alla conservazione del formidabile patrimonio artistico e culturale del canto di montagna.

Il concerto prevede un ticket d’ingresso simbolico di 3 euro; il ricavato verrà devoluto ai progetti sostenuti dai Polifonici del Marchesato ed elencati sul sito del festival www.suonidalmonviso.it .

Prenotazioni al link: https://www.monasterodellastella.it/evento/cantando-il-monviso