Fossano: via all'edizione 2026 di “Coloratissimo Autunno” [FOTO e VIDEO]

Un ricco parterre di autorità era presente a Fossano oggi, sabato 10 ottobre, per il taglio del nastro inaugurale dell’edizione 2026 di “Coloratissimo Autunno”.

Una ormai classica ed apprezzata rassegna ortofrutticola e gastronomica fatta di colori, profumi ed essenze autunnali, con oltre 50 produttori locali protagonisti alle mostre mercato in piazza Dompè.

Oltre a questo, non mancheranno momenti di intrattenimento e mangerecci, in particolare il percorso “Sapori d’autunno”, proposto dalla Pro loco di Borgo Romanisio.

Presenti all'inaugurazione il sindaco di Fossano Dario Tallone, l'assessore comunale all'Agricoltura Giacomo Pellegrino, il senatore Giorgio Maria Bergesio, Forze dell’Ordine, volontari e tutte le rappresentanze di Slow Food Fossano (con il responsabile della Condotta Slow Food Marco Barberis), Coldiretti Cuneo (con il presidente provinciale Enrico Nada, il segretario di zona Ivan Matteodo ed il presidente Raffalele Tortalla), Cia (Confederazione italiana agricoltori, con il responsabile fossanese Corrado Bertello), Ascom Fossano, Atl (Agenzia Turistica Locale del Cuneese, con il vice presidente Mariano Occelli), Campagna Amica, Confagricoltura Cuneo, Pro loco di Borgo Romanisio (con il presidente Manuel Asteggiano), CRF Cassa di Risparmio di Fossano, Provincia di Cuneo e Regione Piemonte (con il consigliere Claudio Sacchetto ed il vicepresidente del Consiglio Franco Graglia). E poi ancora il presidente della Provincia Luca Robaldo, il vicepresidente di CRF e Ascom Fossano Mauro Giaccardi, la presidente di Re.N.Is.A Antonella Germini e gli amministratori di Morozzo, Narzole, Villanova Solaro e Briaglia Roberto Ratti, Livio Taricco, Gabriele Giletta e Giampiero Caramello. Prima uscita ufficiale anche per il nuovo comandante del 32° Reggimento Genio Guastatori Salvatore Toscano.



(L'intervento del senatore Giorgio Bergesio)

Gli interventi a margine dell'inaugurazione (GUARDA IL VIDEO)

IL PROGRAMMA DI “COLORATISSIMO AUTUNNO 2026” DI OGGI E DOMANI, DOMENICA 11 OTTOBRE

Sempre sabato, dalle 15 alle 20, la prima mostra mercato dei prodotti del territorio con Coldiretti, Campagna Amica, Cia e Slow Food Fossano.

Dalle 19 alle 23 cena con il percorso gastronomico “Sapori d’autunno” (con una vasta scelta fino a 15 portate), a cura del Borgo Romanisio e delle 15 frazioni di Fossano. Alle 21.45 la grande serata anzante.

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Domenica 11 dalle 9 alle 18, invece, la seconda mostra mercato, show cooking del laboratorio del pesto, con degustazioni gratuite di prodotti tipici liguri (fino a esaurimento scorte- quest’anno sarà presente il Comune di Andora).

Dalle 11 alle 16 il pranzo del percorso “Sapori d’autunno”, a cura del Borgo Romanisio e delle 15 frazioni di Fossano, alle 15.30 degustazione di frutta di stagione a cura di Coldiretti, in collaborazione con Onafrut. Alle 17 la classica asta benefica della frutta e verdura esposta, con fondi devoluti alla Caritas di Fossano.

Durante tutta la mostra mercato, mostra di frutta e verdura di stagione, laboratorio didattici legati alla terra e al miele, a cura di Slow Food Fossano. Poi una novità voluta da Coldiretti Cuneo e Campagna Amica, con “Armonie di frutta e miele”, con una degustazione guidata di frutta di stagione e miele , in collaborazione con ONAfrut e Aspromiele, domenica 11 ottobre, dalle 15.30 (per iscriversi alla degustazione è possibile scansionare il QR Code dei manifesti che indicano l’iniziativa). Infine un’area ludica con gonfiabili per bambini, offerta gratuitamente dalla banca CRF Cassa di Risparmio di Fossano. Domenica, dalle 7 alle 13, anche il mercatino dei piccoli animali.