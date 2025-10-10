Bra: nell'evento conclusivo di Oikos si parla di sport e inclusione con l'atleta olimpica e paralimpica Carlotta Gilli

Si conclude con un appuntamento di particolare rilievo il percorso del progetto “OIKOS. Città, casa comune”, promosso dall’Associazione Quartiere Madonna dei Fiori ODV, il Comune di Bra, Lunetica Soc. Coop. Sociale – Onlus, l’Istituto San Domenico Savio e gli Istituti Comprensivi “Piero Angela e “Alpi-Strada”; realizzato grazie al contributo di Impresa Sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

L’evento finale, dal titolo “Oltre i limiti: può lo sport generare accessibilità ed inclusione?”, si terrà sabato 18 ottobre alle 16.30 presso la Sala Conferenze del Centro Polifunzionale “Giovanni Arpino” di Bra e vedrà la partecipazione straordinaria di Carlotta Gilli, atleta olimpica e paralimpica italiana.

L’incontro offrirà un momento di riflessione e dialogo sul potenziale dello sport come strumento di inclusione sociale, promozione dell’uguaglianza e superamento delle barriere, siano esse fisiche, culturali o sociali.

Quest'ultimo appuntamento rappresenta la conclusione di un percorso durato due anni che ha visto il coinvolgimento attivo di bambini, adolescenti, famiglie, insegnanti e cittadini in un lavoro condiviso, volto a costruire una città più accogliente, attenta ai bisogni educativi e capace di prendersi cura delle relazioni. Il progetto “Oikos” ha posto infatti al centro la comunità come spazio educativo diffuso, favorendo la collaborazione tra scuole, famiglie, associazioni e istituzioni locali con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa e promuovere il benessere psicosociale delle nuove generazioni.

Attraverso attività laboratoriali, iniziative culturali, percorsi di cittadinanza attiva e azioni di rete, il progetto ha evidenziato come partecipazione e corresponsabilità siano elementi essenziali per costruire una società più giusta, solidale ed inclusiva.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è necessaria la prenotazione tramite WhatsApp al numero 366 2401353, fino ad esaurimento posti.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.