Garessio, il sindaco Sciandra torna alla carica sulla questione trasporti: "Sovraffollamento sull' autobus degli studenti, ho chiamato i carabinieri"

Nuova iniziativa del sindaco di Garessio Luciano Sciandra per evidenziare i disservizi relativi al trasporto verso gli istituti scolastici superiori.

Sciandra, che nei giorni aveva scritto una lettera indirizzata all'assessorato ai trasporti della Regione Piemonte e all'Agenzia della mobilità, è tornato alla carica, salendo lui stesso, giovedì mattina, sull'autobus utilizzato dagli studenti per toccare con mano la situazione sulla linea Ormea-Ceva.

Come è andata? Il sindaco lo ha spiegato attraverso un post pubblicato su Facebook.

Giovedì mattina ho voluto verificare di persona la situazione del Tpl sulla linea Ormea Ceva

Salito a Priola e giunti a Bagnasco i posti a sedere erano tutti occupati e il corridoio sovraffollato come da foto. A Nucetto ho chiamato i Carabinieri avvisandoli del fatto che a mio avviso il pullman aveva un numero di utenti maggiore di quelli che poteva trasportare.

Alla fermata di Ceva ( Cappuccini ) la pattuglia dei Carabinieri verificava, contandoli, che vi erano 2 persone in più (erano 5 ma tre erano scese alla fermata di San Bernardino) rispetto al numero di posti massimo che il pullman poteva trasportare.

I militari mi consigliavano di rivolgermi alla Procura della Repubblica, cosa che farò con una segnalazione

Ciò che mi chiedo visto che questa è la normalità e considerando che sono anni che si verificano queste situazioni, visto che il codice della strada come norma prevede sanzioni per il sovraffollamento di un pullman perché si ritiene possa essere un rischio, cosa si aspetta ad agire.

La sicurezza prima di tutto, la sicurezza dei nostri ragazzi e di tutti gli utenti che utilizzano l' unico mezzo di trasporto pubblico della vallata.