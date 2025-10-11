Il soggiorno parigino del Bodoni di Saluzzo: un viaggio tra musica, arte e cultura

Anche quest’anno scolastico gli allievi del corso musicale del Liceo Classico Bodoni di Saluzzo hanno potuto vivere un’esperienza preziosa di viaggio e di crescita: un soggiorno formativo a Parigi, una delle città più affascinanti del mondo.

Il viaggio d’istruzione è stato organizzato in occasione della rappresentazione della celeberrima opera lirica Aida di Giuseppe Verdi, messa in scena all’Opéra Bastille, teatro sontuoso e moderno, simbolo della capitale francese.

Oltre alla visione dello spettacolo, il primo pomeriggio parigino è stato dedicato alla scoperta del quartiere di Montmartre, dominato dalla maestosa Basilica del Sacro Cuore. Il giorno seguente gli studenti hanno visitato il Museo del Louvre, custode di alcuni dei più grandi capolavori della storia dell’arte, e successivamente il Museo d’Orsay, ex stazione ferroviaria che oggi ospita opere di Van Gogh, Degas, Monet e di molti altri protagonisti dei principali movimenti artistici dell’Ottocento.

La capitale francese non è soltanto la “Ville de l’amour”, come la sua fama romantica suggerisce, ma anche una città di cultura, eleganza e architettura straordinaria. Questo è emerso chiaramente durante le visite alla Cattedrale di Notre-Dame e al magnifico Teatro dell’Opéra Garnier, autentico gioiello storico e artistico.

Dopo chilometri percorsi a piedi e numerosi viaggi in metropolitana, il gruppo non poteva lasciare Parigi senza un’ultima tappa davanti alla Tour Eiffel, simbolo indiscusso della città.

Quello che poteva sembrare un semplice viaggio scolastico si è rivelato una vera occasione di arricchimento personale e culturale, un’esperienza formativa capace di unire musica, arte e scoperta. Resta una collezione di ricordi indelebili, da condividere e custodire nel tempo.

D’altronde, Parigi è sempre una buona scelta.