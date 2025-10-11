"Grazie a tutti coloro che hanno salvato la vita a mio marito"

Riceviamo e pubblichiamo

Egr. Direttore

Scrivo per esprimere la nostra più sincera e profonda gratitudine per l'assistenza fornita al mio compagno, Valter, in seguito al grave malore che lo ha colpito circa due mesi fa durante un'attività sportiva nei boschi di Bernezzo. Desidero innanzitutto ringraziare le persone che hanno prestato i primi soccorsi sul posto e non ci hanno lasciati da soli nell'attesa dei sanitari. La loro prontezza e il loro coraggio sono stati il primo, fondamentale anello di una catena di salvataggio. Voglio poi rivolgere un ringraziamento speciale a tutti i professionisti che si sono presi cura di lui con dedizione, a partire dai volontari della Croce Rossa Italiana, all'Équipe del 112 e del DEA. Il nostro ringraziamento si estende in modo particolare a tutti i reparti e al personale dell'Ospedale S. Croce di Cuneo (in particolare Anestesia e Rianimazione, Anestesia e Terapia Intensiva Cardiovascolare, UTIC e Cardiologia), fino ai professionisti della Struttura Riabilitativa Stella del Mattino. La professionalità e l'umanità dimostrate da tutto il Personale, hanno fatto una differenza enorme in un momento così difficile. Grazie per aver gestito la situazione con tale competenza e sensibilità, non solo curando il mio compagno, ma dando anche a me e alla nostra famiglia un immenso supporto. Con i migliori saluti.

Lettera firmata