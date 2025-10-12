Mario Rosso presenta "Piumla basa" alla biblioteca civica di Caraglio

Presentazione con autore presso la Biblioteca Civica di Caraglio ore 16:30.

In quest'occasione toccherà a Mario Rosso illustrare il suo romanzo tutto cuneese.

Lo scrittore venerdì 24 ottobre presenta la sua opera intitolata “Piumla basa”.

"“Piumla basa” è forse il “pregiodifetto” dei Cuneesi, esageratamente modesti e incapaci di auto esaltarsi. In questo spirito la nostra provincia ha poco celebrato personaggi che hanno dato tanto all’Italia: Barbaroux, Borelli, Giolitti, Galimberti, Einaudi e molti altri. In questo testo non sono i più famosi che si intendono ricordare, ma quelli più facilmente caduti nell’oblio pur avendo contribuito alla crescita del nostro Paese spesso più di altri personaggi più noti". Così l'auto presenta il suo lavoro, la sua raccolta di curiosità inedite di cuneesi "dimenticati".



Ingresso libero senza prenotazione.