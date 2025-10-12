 / Eventi

Oggi la 62ª Sagra del Marrone accende Roccavione: mercatini, mostre, caldarroste, sport e animazione per tutta la giornata

Ecco il programma della giornata conclusiva

Dopo il grande successo della polentata e del concerto dei Lou Dalfin di ieri sera, entra nel vivo oggi la 62ª Sagra del Marrone di Roccavione, la più antica sagra del marrone del Piemonte. Dalle ore 10:00 il centro storico si trasforma in un grande percorso tra sapori, artigianato e tradizioni, con un programma ricchissimo pensato per famiglie, appassionati e visitatori di ogni età.

Il programma di oggi (in sintesi)

Area espositiva e mercatino per le vie del paese: produttori, hobbisti, ambulanti e specialità del territorio; caldarroste e street food per tutta la giornata.

Mercatino dei bambini e attività per i più piccoli.

Mostre e installazioni diffuse di pittura e fotografia 

Fattoria didattica “Dal latte al formaggio”: dimostrazioni e laboratori.

Nel pomeriggio una magnifica mongolfiera, per ammirare Roccavione dall'alto

Realizzazione di una scultura in legno, del notissimo Barba Brisiu

Una palestra di roccia  a disposizione di chi vuole provare l'arrampicata

Raduni e attrazioni1° raduno auto e moto d’epoca2° Raduno Vespistico della Castagna, sculture in legno dal vivo.

Il "Rescontre di Sonaires"  a cura di Sergio Berardo

Sport e solidarietàtorneo di calcio dei bambini (ASD Roccavione) e partita di calcio benefica (Freedom FC).

Musica e animazione per le vie del paese con Radio Piemonte Sound e intrattenimento continuo.

L’ingresso alle aree della sagra è libero; le attività sono distribuite nel cuore di Roccavione per facilitare la visita e valorizzare le eccellenze locali. L’Amministrazione comunale ringrazia associazioni, volontari, espositori e forze dell’ordine per la collaborazione che rende possibile anche quest’anno un appuntamento così sentito dalla comunità e dai tanti ospiti attesi.

c.s.

