Savigliano, grande partecipazione al secondo incontro di Ottobre Democratico sulle DAT

In una sala del Ridotto del Teatro Milanollo gremita di pubblico, si è svolto nella serata di mercoledì 8 ottobre l’incontro promosso dal Partito Democratico di Savigliano dedicato al tema delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT).

Un argomento complesso e ancora poco conosciuto, che ha suscitato grande interesse e attenzione da parte delle molte persone intervenute. Ospite della serata è stato il dott. Oscar Bertetto, che grande chiarezza e competenza ha offerto una relazione approfondita sulla legge in materia, illustrandone non solo i contenuti normativi, ma anche il contesto culturale, etico e giuridico che ne ha accompagnato la lunga e spesso difficile evoluzione.

Attraverso casi, sentenze e storie di scelte difficili, il dottor Bertetto ha aiutato il pubblico a comprendere meglio come la legge sulle DAT rappresenti un importante passo avanti nel riconoscimento della libertà e della dignità della persona, in particolare nei momenti più delicati del percorso di cura. Le Disposizioni Anticipate di Trattamento permettono a ogni cittadina e cittadino, in previsione di una futura eventuale incapacità di autodeterminarsi, di esprimere anticipatamente la propria volontà rispetto a trattamenti sanitari, terapie e scelte di fine vita.

Le DAT possono essere redatte in forma scritta e depositate presso il Comune di residenza, all’Ufficio di Stato Civile. Durante l’incontro ci si è interrogati anche su quale ruolo possa avere l’amministrazione comunale per facilitare questo percorso, ad esempio fornendo informazioni chiare, supporto alla compilazione e momenti di confronto per chi desidera approfondire il tema.

L’incontro si inserisce nel ciclo di appuntamenti dell’“Ottobre Democratico”, che prosegue venerdì 17 ottobre con un nuovo momento di confronto dedicato al tema dello sviluppo culturale e del ruolo delle biblioteche. Saranno con noi Elena Piastra, sindaca di Settimo Torinese, e Davide Sannazzaro, che racconteranno esperienze e progetti innovativi nati nei loro territori. Al termine della serata, i consiglieri comunali di Spazio Savigliano illustreranno il progetto depositato in amministrazione per la nuova biblioteca della città, occasione per riflettere insieme su come la cultura possa diventare motore di partecipazione e crescita per la nostra comunità.

Il calendario completo degli eventi dell’Ottobre Democratico e tutti gli aggiornamenti disponibili sul sito www.pdsavigliano.it/festademocratica25.