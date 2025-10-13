Formazione per aziende agricole del GAL: tre incontri su comunicazione e commercializzazione

Il GAL Tradizione delle Terre Occitane, nell’ambito delle attività di accompagnamento su biodiversità e filiere, prosegue il percorso dedicato alle aziende agricole dell’area GAL, con l’obiettivo di rafforzare le competenze nella promozione, comunicazione e commercializzazione dei prodotti locali.

Si tratta di un ciclo di tre incontri formativi e laboratoriali in presenza, pensati per garantire un approccio pratico e interattivo, con il coinvolgimento diretto di esperti e professionisti del settore.

La partecipazione è gratuita e riservata a tutte le aziende agricole del territorio del GAL Tradizione delle Terre Occitane.

Iscrizione obbligatoria attraverso il seguente form >> https://forms.gle/NNRQHZULfDEVQ6ta9

Il programma degli incontri

• POSIZIONAMENTO DEL PRODOTTO - 21 ottobre 2025, ore 17.00-19.30 a Caraglio al Filatoio Rosso in via Matteotti n° 40

Definire un’identità unica per il proprio prodotto: il primo passo per una comunicazione efficace. Incontro pratico e laboratoriale a cura della dott.ssa Elena Micheletti (Soc. Coop. Corintea).

• STRATEGIE DI COMUNICAZIONE DIGITALE - 12 novembre 2025, ore 17.00-19.30 a Paesana all'Unione Montana Comuni del Monviso, nella Sala Consiliare, di via S. Croce n°4

Strategie e strumenti per promuovere i prodotti agricoli con risorse digitali alla portata di tutti. Incontro pratico e laboratoriale a cura della dott.ssa Enrica Crivello (Conguido.it).

• RAFFORZARE LA COMMERCIALIZZAZIONE - 26 novembre 2025, ore 17.00-19.30 a Borgo San Dalmazzo al Salone Consiliare in Piazza Liberazione n°6

Dialogo con professionisti del settore commerciale per esplorare canali di vendita e opportunità concrete adatte ai prodotti aziendali. Interventi e testimonianze di acquirenti professionali (punti vendita, distributori, piattaforme a supporto della vendita diretta).

Si rammenta che in parallelo continua l’affiancamento delle aziende che hanno aderito al percorso di accompagnamento già iniziato negli scorsi mesi, con la collaborazione di esperti di diversi settori.

ExpoGAL

Il percorso si concluderà a gennaio/febbraio 2026 con “ExpoGAL”, un evento espositivo riservato ai produttori locali per far conoscere e raccontare i propri prodotti, creando nuove occasioni di contatto e collaborazione commerciale con altri operatori professionali del territorio (ristoratori, commercianti, distributori). Con questa iniziativa il GAL conferma la volontà di sostenere concretamente le aziende agricole, valorizzando il legame tra qualità del prodotto, comunicazione e sviluppo di filiere locali con le imprese degli altri settori, anche in vista dell’apertura del Bando Filiere.

In allegato la locandina dell'evento.