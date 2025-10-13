Gli scout di Saluzzo alla Marcia della Pace Perugia-Assisi: "Artigiani di pace" in cammino

Una delegazione del gruppo scout “Saluzzo 1” dell’associazione nazionale Agesci nel fine settimana (11-12 ottobre) ha partecipato all’edizione 2025 della Marcia della Pace Perugia-Assisi.

Una “buona pratica” che si ripete perché gli scout cittadini frequentano l’evento fin dagli Anni ’90 del XX secolo.

Quest’anno, nonostante i tanti impegni, una delegazione ha fortemente voluto essere in cammino per chiedere di cessare con le atrocità a Gaza, in Ucraina e negli altri conflitti “dimenticati” con altre decine di migliaia di persone da tutta Italia, per essere, nel concreto, “artigiani di Pace”, uno dei fondamenti del nostro essere scout.

«È stata un’esperienza di condivisione e di crescita importante – dice la capo scout saluzzese Sabina Fornetti che ha accompagnato un gruppo di ragazze e ragazzi – a cui i nostri scout non hanno voluto mancare. Chi ha camminato per i 25 km per arrivare alla città di San Francesco ora testimonierà quanto vissuto e gli incontri avuti lungo la strada a chi non ha potuto prendere parte al viaggio, facendoci sentire tutti in marcia verso la pace e verso un futuro positivo e di speranza».

«Un viaggio che non sarebbe stato possibile – aggiunge -, o comunque sarebbe stato molto più difficoltoso da organizzare, se non ci fosse stato il supporto del Comune di Saluzzo, che ringraziamo, e senza la pianificazione degli instancabili Piera Carena e Sandro Capellaro, che da mesi operano per una presenza di Saluzzo alla Perugia-Assisi. Ci teniamo a esprimere la nostra gratitudine anche per fra Marco Bussi, ex capo scout saluzzese, da alcuni anni frate francescano in Umbria, che ci ha accolto con le nostre tende nel giardino della Casa di accoglienza alla basilica di Santa Maria degli angeli: è stato bello rivederlo e riabbracciarlo».

Il gruppo scout cittadino ha ricominciato le attività proprio in queste settimane di inizio autunno nella sede concessa dal Comune nel polo socio-culturale de “Il Quartiere”.

Sabato e domenica 18 e 19 ottobre 2025 è in programma ”Uscita dei passaggi” che si terrà a Saluzzo, in particolare a Vigna Ariaudo, anche in questo caso grazie alla disponibilità dell’Amministrazione civica, evento con cui si inaugurerà ufficialmente il nuovo anno scout (che segue l’anno scolastico).