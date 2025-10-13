"Nutriamo i nidi", due incontri dell'Asl Cn2 ad Alba e Bra

Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL CN2, in collaborazione con i Nidi Comunali di Alba e Bra, organizza due incontri gratuiti a tema “Nutriamo i nidi”: si tratta di momenti di condivisione e confronto con le famiglie, gli educatori e gli operatori addetti alla cucina e alla somministrazione sulle linee guida alimentari 0-3 anni e sulla gestione del pasto.

Durante gli incontri si parlerà di corretta composizione del pasto, strategie per favorire comportamenti salutari a tavola, alimentazione complementare, prevenzione del soffocamento da cibo.

Gli appuntamenti previsti sono: ad Alba – 11 NOVEMBRE 2025 ore 16.30 presso Nido Comunale “L’Ippocastano”, ingresso da Via Diaz; a Bra – 13 NOVEMBRE 2025 ore 17.00 presso l’Auditorium Arpino in Largo della Resistenza.

La partecipazione è gratuita con obbligo di prenotazione cliccando sul seguente link: ISCRIZIONE

Per informazioni contattare il Dipartimento di Prevenzione ASL CN2 ai numeri 0173-594511 – 0173-362023.