Attualità | 13 ottobre 2025, 19:28

"Ottaviano Anselmino è stato un vero esempio di dirigente"

Gentile direttore, 

Volevo ricordare, con grande dolore, la scomparsa del Comm. Ottaviano Anselmino.

Da presidente di Federmanager Cuneo ebbi l'onore di averlo membro del consiglio direttivo: si stabilì subito con lui un bellissimo rapporto e mi fu tanto caro per i preziosi suggerimenti che ebbe a fornirmi.


Fu per sei anni presidente di Confindustria Cuneo: la Sua competenza e la generosità erano virtù apprezzate da tutte le aziende iscritte.
Con una non comune maestria, e forte della logica del consenso, condusse l'associazione industriali a livelli di vera eccellenza.


Un vero esempio di dirigente: un nostro iscritto che ha conferito tanto valore aggiunto a Federmanager.

Il mio più sincero cordoglio giunga alla cara Consorte, Signora Marisa.

Ing. Giovanni Censi

