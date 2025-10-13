Alla Cappella Marchionale di Revello stelle e suoni dialogano: domenica 19 ottobre "Exoplaneta"

Domenica 19 ottobre, alle ore 16, presso la Cappella Marchionale di Revello, si terrà l’evento intitolato “Exoplaneta: Voci dal Cosmo”, un incontro tra divulgazione scientifica e musica barocca promosso nell’ambito della quarta edizione della rassegna culturale “4+3 – In cammino tra le Arti Liberali”.

L’appuntamento si aprirà con una conferenza a cura dell’astrofisico Andrea Chiavassa, ricercatore presso il CNRS – Osservatorio Astronomico della Costa Azzurra di Nizza, che proporrà una riflessione sul desiderio umano di cercare vita oltre la Terra. Il contributo offrirà una panoramica sull’evoluzione storica e scientifica di questa ricerca, a partire dalle intuizioni dell’astronomo Giovanni Schiaparelli fino alle più recenti esplorazioni nel campo degli esopianeti e delle atmosfere planetarie.

A seguire, il pubblico sarà invitato a un coffee break, momento conviviale che introdurrà la seconda parte dell’evento: il concerto “Musica Universalis”, affidato a due interpreti d’eccezione della scena musicale internazionale: Flavio Losco (violino barocco) e Axel Pojaghi (violoncello barocco). In programma musiche di Joseph Bodin de Boismortier, Johann Sebastian Bach, Mr. Solomon Eckles e Arcangelo Corelli.

Le composizioni proposte, attraverso la voce limpida di violino e violoncello, evocano l’antico concetto dell’“armonia delle sfere” e propongono un ascolto che si fa interrogazione cosmica: un ponte ideale tra mondi lontani, tra suono e silenzio, tra il qui e l’altrove.

L’evento rientra nella cornice tematica “Tra Cielo e Terra: dove il pensiero incontra la meraviglia”, titolo scelto per l’edizione 2025 della rassegna “4+3”, che propone un ciclo di conferenze, concerti e incontri ispirati all’antico sistema delle Arti Liberali. Tre i nuclei tematici al centro del programma: la bellezza simbolica dell’arte rinascimentale, il mistero del sacro nella contemporaneità e l’enigma della vita extraterrestre, esplorati in un dialogo aperto tra passato e futuro, tra cultura umanistica e conoscenza scientifica.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Informazioni sull’Accademia Filarmonica di Saluzzo:

Le attività dell’Accademia Filarmonica riflettono la vocazione artistica del territorio dell’antico Marchesato Saluzzese e l’attenzione nei confronti della sua storia, che evoca tradizioni e personaggi di livello europeo, nonché della ricchezza del suo patrimonio artistico, che mette a disposizione luoghi di grande bellezza per l’organizzazione di eventi. Le attività annuali dell’Accademia, vantando una ormai una solida tradizione, si propongono come tasselli culturali in un territorio le cui politiche richiedono agli operatori culturali e turistici sempre maggior attenzione.

Per ulteriori informazioni, contattare:

Sito: ACCADEMIA FILARMONICA DI SALUZZO

E-mail Redazione: info.filarmonica@gmail.com

Direzione Artistica e Organizzazione:

Ivano Scavino - ivano.scavino@icloud.com

Elia Carletto - elia.carletto@gmail.com