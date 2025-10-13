Bra, un tuffo al Caffè letterario di Albedo con la stella azzurra del nuoto Anita Gastaldi

Tutti pronti a tuffarci al Caffè letterario di Albedo con la stella azzurra del nuoto Anita Gastaldi, oro nei 200 misti donne alle Universiadi di Chengdu in Cina del 2023.

La campionessa braidese inaugura la stagione 2025/26 della manifestazione culturale curata dalla giornalista Silvia Gullino, al via giovedì 16 ottobre, ore 21, presso la sala di BrArte (via Vittorio Emanuele II, 148), a Bra.

Una serata speciale con un’ospite molto importante, che parlerà della sua storia, dei sacrifici, della carriera e dei prestigiosi successi, condividendo la passione e alcune riflessioni sullo sport e i suoi valori. Partiamo col botto, insomma.

Tesseramenti ad Albedo

Il Caffè letterario rientra nell’associazione culturale Albedo di Bra. Ogni appuntamento di Albedo è un viaggio di scoperta e crescita personale attraverso la cultura, la conoscenza e il benessere. La tessera associativa 2025/26, al costo di 25 euro, dà diritto all’ingresso gratuito agli eventi e a una scontistica dove sia richiesta una quota di partecipazione. Per i non soci è richiesto un contributo minimo di 5 euro a serata. Gli eventi di presentazione di libri sono ad ingresso libero. L’associazione Albedo vi aspetta!