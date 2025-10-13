 / Eventi

Eventi | 13 ottobre 2025, 11:45

Domenica 26 ottobre inaugura ARCIpelago: nuovo spazio culturale e comunitario a Cuneo

Dalle 16 presentazione del libro su Gaza, aperitivo con il Presidente Nazionale ARCI e jam session nella villa liberty di Corso Giolitti

La sede di ARCIpelago di Cuneo

Domenica 26 ottobre dalle 16 avrà luogo l’inaugurazione ufficiale del Circolo ARCIpelago con un momento più ufficiale alle 18:30

La sede che abbiamo trovato per ospitare questo progetto culturale e comunitario è una splendida villa liberty a pochi passi dalla stazione ferroviaria, in Corso Giolitti 31 (ingresso in Via Meucci 32/34).

Dopo una merenda comunitaria alle 16, si proseguirà alle 17 con la presentazione del libro "Brucia anche l'umanità" con la presenza dell'autrice Martina Marchiò, coordinatrice infermiera di Medici Senza Frontiere a Gaza.

Alle 18:30 momento ufficiale di inaugurazione, in presenza del presidente nazionale ARCI Walter Massa e di quello regionale Andrea Polacchi.

Seguirà un aperitivo e musica con jam session. 


Arcipelago nasce dall’incontro di 25 socie e soci, dai 18 agli 85 anni, che condividono una stessa visione: creare un luogo culturale aperto, inclusivo e generativo, capace di intrecciare esperienze, linguaggi e persone diverse.
Uno spazio in cui l’arte, la musica, la parola e il pensiero diventano strumenti di partecipazione, coesione sociale e rigenerazione comunitaria.

Sarà un pomeriggio di incontri, musica e convivialità per celebrare insieme l’inizio di questo nuovo percorso collettivo. 

cs

