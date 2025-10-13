Domenica 26 ottobre inaugura ARCIpelago: nuovo spazio culturale e comunitario a Cuneo

Domenica 26 ottobre dalle 16 avrà luogo l’inaugurazione ufficiale del Circolo ARCIpelago con un momento più ufficiale alle 18:30.

La sede che abbiamo trovato per ospitare questo progetto culturale e comunitario è una splendida villa liberty a pochi passi dalla stazione ferroviaria, in Corso Giolitti 31 (ingresso in Via Meucci 32/34).

Dopo una merenda comunitaria alle 16, si proseguirà alle 17 con la presentazione del libro "Brucia anche l'umanità" con la presenza dell'autrice Martina Marchiò, coordinatrice infermiera di Medici Senza Frontiere a Gaza.

Alle 18:30 momento ufficiale di inaugurazione, in presenza del presidente nazionale ARCI Walter Massa e di quello regionale Andrea Polacchi.

Seguirà un aperitivo e musica con jam session.



Arcipelago nasce dall’incontro di 25 socie e soci, dai 18 agli 85 anni, che condividono una stessa visione: creare un luogo culturale aperto, inclusivo e generativo, capace di intrecciare esperienze, linguaggi e persone diverse.

Uno spazio in cui l’arte, la musica, la parola e il pensiero diventano strumenti di partecipazione, coesione sociale e rigenerazione comunitaria.



Sarà un pomeriggio di incontri, musica e convivialità per celebrare insieme l’inizio di questo nuovo percorso collettivo.