Il Palà di Boves inaugura la nuova stagione con “Vita a 30 anni”

Sabato 18 ottobre il Palà di Boves apre ufficialmente l’ottava stagione con tante novità. Il locale si presenta al pubblico con una nuova programmazione di eventi che sapranno attirare l’attenzione di tutti noi.

Per l’occasione arriva il format nazionale “Vita a 30 anni”, serata che negli ultimi mesi sta riscuotendo grande successo in molte città italiane. Il Palà è il posto giusto per rivedere gli amici, ricordare i bei momenti di quando avevamo qualche anno in meno, bere un buon drink e muoversi un po’ in pista in un’atmosfera leggera e divertente.

E’ possibile prenotare il proprio ticket cliccando qui: https://www.ticketsms.it/it/event/La-Vita-A-30-Anni-Boves-Pal-18-10-2025

Il Palà propone anche un ricco calendario di eventi invernali, tra serate a tema, musica live e ospiti speciali. Tutti gli appuntamenti sono consultabili sul sito ufficiale www.palaclub.it nella sezione “Eventi”.

Con questa nuova stagione, il Palà conferma la volontà di offrire un locale curato, sicuro e capace di rinnovarsi restando un punto di riferimento per il divertimento nel cuneese.