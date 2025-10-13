"SBAM!": la Pop Art invade Busca e Cherasco con oltre 150 opere internazionali

È stata inaugurata nel weekend la mostra “SBAM! – Un percorso nella Pop Art”, un grande evento espositivo che unisce le città di Busca e Cherasco in un progetto culturale condiviso. Oltre 150 opere raccontano la straordinaria stagione della Pop Art, con un percorso che si snoda tra le sale di Casa Francotto a Busca e gli spazi di Palazzo Salmatoris e della chiesa di San Gregorio a Cherasco.



Dal 11 ottobre 2025 al 22 febbraio 2026, i visitatori potranno vivere un viaggio vibrante attraverso uno dei movimenti più rivoluzionari del XX secolo, capace di trasformare il quotidiano in straordinario e di rendere l’arte accessibile a tutti. La mostra, curata da Cinzia Tesio e con la direzione artistica di Riccardo Gattolin, presenta due esposizioni complementari di rilievo internazionale, con le opere dei più importanti protagonisti della Pop Art mondiale.



«La mostra SBAM è il frutto di un percorso di collaborazione artistica e culturale tra i Comuni di Busca e Cherasco che negli anni si è consolidato e rafforzato e, al tempo stesso, il risultato di uno sforzo importante da parte degli organizzatori e degli enti istituzionali sostenitori, uniti dalla convinzione dell’importanza culturale, sociale e territoriale di un’offerta artistica di questo livello – ha dichiarato il sindaco Ezio Donadio -. L’esposizione si distingue per il valore e la varietà delle opere esposte come Warhol, Lichtenstein, Indiana e italiani come Schifano, Festa e Angeli, e rappresenta un evento culturale di grande rilievo e un modello di cooperazione da seguire».



«Accanto alla mostra, laboratori didattici e iniziative sul territorio uniranno arte, educazione e promozione turistica, confermando che la cultura è una risorsa strategica capace di creare dialogo e rafforzare la comunità» ha concluso l’assessora alla Cultura Lucia Rosso.





L’esposizione sarà accompagnata da un ricco calendario di eventi collaterali, tra cui la presentazione del catalogo prevista per sabato 15 novembre a Casa Francotto.