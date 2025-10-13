In Duomo a Saluzzo una coinvolgente Messa di Gloria della Polifonica Nazariana

In un duomo illuminato a giorno e tra lo splendore del suo apparato pittorico, una coinvolgente Messa di Gloria di Giacomo Puccini, concerto della Corale Polifonica Nazariana offerto alla cittadinanza dal Rotary Saluzzo, sabato 11 ottobre.

La corale con sede a Milano presso la Basilica dei SS. Apostoli e Nazaro Maggiore, ha trascinato con il suo talento il pubblico rotariano saluzzese, ma non solo, nella composizione giovanile di Puccini, tra melodie pastorali, fughe e passaggi trionfali.

A dirigerla, il suo fondatore Lucio Nardi che per quarant’anni ha indossato la toga di magistrato, esperto di diritto di famiglia: “un grande magistrato - sottolinea il presidente del Rotary Saluzzo Lugi Giulini Richard che lo ha invitato nella ex Capitale del Marchesato.

L'ex giudice, dopo la pensione nel 2020, ha cominciato ad indossare il frac al posto della toga, seguendo la grande passione che lo accompagna nella vita: la musica.

La «sua» Polifonica Nazariana composta da una settantina di membri, tra i quali magistrati, avvocati e cancellieri ha aperto anche quest’anno l’ Anno giudiziario di Milano, dopo il primo debutto nel 2002 all’interno del Palazzo di Giustizia, diventando nel tempo simbolo di connessione tra il mondo giuridico ed artistico, e contribuendo a cambiare l’idea comune del Tribunale, dove non ci sono solo giudici che condannano, ma anche cultura e gioia.

Gioia e cultura anche nella cattedrale di Saluzzo, nell'evento promosso dal Rotary, in cui si è ricordato, attraverso le parole del presidente Giulini Richard, uno dei grandi impegni a livello mondiale del club internazionale che nel 1 985 laciò il programma PolioPlus, per l’eradicazione della malattia. "Uno dei progetti umanitari più grandi che siano mai stati intrapresi da un’entità privata e che insieme all’Organizzazione Mondiale della Sanità e alla Bill & Melinda Gates Foundation (la quale aggiunge 2 euro per ogni euro donato, triplicando l’impatto complessivo) si sono posti quest’ambizioso obiettivo. Nonostante il numero di casi di polio sia calato dai 1000 al giorno nel 1988 ai 20 di oggi, “anche un solo bambino che si ammala è uno di troppo”.