"Regala un Sorriso" all'Ospedale di Verduno: donati macchinari e formazione per la Pediatria

L’associazione “Regala un Sorriso”, da tempo vicina ai bambini della Pediatria dell’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, ha dato nuovamente dimostrazione di sensibilità e generosità, e donerà al reparto due nuovi macchinari: un lettino per fototerapia, per i neonati che presentino ittero, e un respiratore CPAP, per i neonati che necessitino di supporto respiratorio.

“Regala un Sorriso”, fondata 4 anni fa da tre amici, Daniele Sobrero, Carmelo Franceschini e Vincenzo Pizzonia, uniti dalla passione per il calcio e dall’impegno per il bene della Comunità, ha fatto dell’aiuto ai bambini malati del territorio il proprio scopo, e ha deciso di supportarne le cure tramite la donazione di strumentazioni al nosocomio locale, guidata dal motto “Fare del bene fa stare bene… per curare a chilometri zero”.

La consegna dell’apparecchiatura avverrà con cerimonia aperta al pubblico lunedì 20 ottobre alle ore 9:30 all'Ospedale di Verduno (III piano - atrio Pianoforte), alla presenza dei vertici della Regione Piemonte, delle Amministrazioni Comunali, della Fondazione CRC e della Fondazione Ospedale Alba-Bra e con la partecipazione dei testimonial di “Regala un Sorriso”, gli sportivi Enrico Chiesa e Diego Fuser:

Unitamente alla consegna dei macchinari, “Regala un Sorriso” garantirà ai professionisti del Dipartimento Materno-Infantile, il supporto finanziario necessario per lo svolgimento di un percorso di perfezionamento in apparato respiratorio pediatrico, tenuto dal professor Lorenzo Appendini.

Ad accompagnare l’evento ci sarà un gradito accompagnamento musicale e il supporto sportivo dei ragazzi speciali del Gruppo Le Nuvole di Alba.