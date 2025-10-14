Riconoscimento del Consorzio di Tutela del Vermouth di Torino, Cirio e Bongioanni: "La nostra qualità continua a far scuola nel mondo"

«Il riconoscimento del Consorzio di Tutela del Vermouth di Torino è il segno che la nostra qualità continua a fare scuola nel mondo» commentano il presidente del piemonte Alberto Cirio e l'assessore regionale all'Agricoltura e Cibo Paolo Bongioanni.



«È una bella notizia per il Piemonte e per l’Italia del gusto - proseguono -, dell'enogastronomia e dei sapori. Parliamo di un prodotto che nasce da Torino e dal suo territorio, da oltre due secoli fra i simboli della città e della sua storia che porta con sé storia, eleganza, misura, e che ora potrà contare su un organismo strutturato per la sua promozione e tutela diventando ancora di più ambasciatore del nostro saper fare.

Il Vermouth racconta una parte autentica del nostro Piemonte: la tradizione che diventa innovazione, la maestria che si trasforma in valore. Con questo riconoscimento - per il quale ringraziamo il ministro Lollobrigida - il Piemonte si conferma capofila del Made in Italy e consolida contemporaneamente il valore del “Made in Piemonte”, un marchio - concludono - che unisce cultura, sapori, territorio e imprese e che continua a essere riconosciuto sempre più a livello internazionale come garanzia di eccellenza».