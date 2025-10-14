Arresti in carcere: anche a Saluzzo operazione contro le cosche di 'ndrangheta del Crotonese e Cosentino

Ventuno misure cautelari (diciotto arresti in carcere e tre obblighi di dimora) sono state eseguite questa mattina nei confronti di altrettante persone ritenute affiliate alle cosche di 'ndrangheta del Crotonese e del Cosentino, in particolare alla locale della 'ndrangheta di Cirò Marina (Crotone), alla 'ndrina di Cariati (Cosenza) e alla locale della 'ndrangheta di Strongoli (Crotone), nonché responsabili dei reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, omicidio, estorsione, turbata libertà degli incanti, danneggiamento, ricettazione e reati in materia di armi, questi ultimi aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose.

L'operazione, denominata 'Saulo' e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, è scattata alle prime luci dell'alba tra le province di Crotone, Taranto e Bologna, nelle case circondariali di Agrigento, Prato, Secondigliano (Napoli) e Ancona e quelle di reclusione di San Gimignano (Siena) e Saluzzo. A eseguirla, i carabinieri del Comando provinciale di Crotone con il supporto dei Comandi provinciali di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Taranto e Bologna, del Nucleo Cinofili, dell'Ottavo Nucleo Elicotteri e dello Squadrone Eliportato 'Cacciatori' di Vibo Valentia. (Fac/Adnkronos)