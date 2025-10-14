Cordoglio per la morte di Piera Quaglia: fu dirigente della neuropsichiatria infantile a Saluzzo

Lutto a Saluzzo per la morte di Pierina Quaglia, "Piera". Aveva 75 anni ed era originaria di Scarnafigi, nata in una nota famiglia operante nel settore lattiero-caseario.

Dopo la laurea e la specialità, era stata in servizio come dirigente medico nella Neuropsichiatria infantile di Saluzzo fino al 1997 ed aveva poi abbracciato l'attività della libera professione e consulente a Villa Santa Croce di Cuneo, fino alla pensione nel 2010.

Era un medico molto stimato, sensibile alle problematiche della fragilità, vulnerabilità e malattia dell’infanzia e dell’adolescenza. Amava l’attività sportiva all'aria aperta, le camminate in montagna e sulla collina di Saluzzo.

Lascia la figlia Roberta Ventura, creatrice con il marito Stefano del marchio Sep Jordan coniugante filantropia e l’arte del ricamo di donne palestinesi e siriane rifugiate in Giordania; il figlio Marco con Angela, i nipoti Giulia, Andrea e Rebecca, le sorelle Carla, Mariangela e Nives con le rispettive famiglie.

La salma sarà esposta presso le camere mortuarie della “Casa del commiato Calosso e Demaria” in via San Nicola.

Il rosario sarà recitato stasera, martedì 14 ottobre alle 18, presso la Chiesa parrocchiale San Bernardino di Saluzzo.

I funerali avranno luogo mercoledì 15 ottobre alle 10, nella stessa chiesa.