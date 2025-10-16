Giorgia Manassero da Villanova Mondovì nel team di hairstylist di Miss Europe Continental

“Per me è un sogno che si realizza". Così la Giorgia Manassero, titolare dello studio di hairstylist di via Vecchia Frabosa a Villanova Mondovì, originaria di San Giovanni Perucca piccola frazione del Comune di Trinità, commenta la notizia della sua partecipazione al beauty contest internazionale Miss Europe Continental che si terrà a Napoli il 13 e 14 novembre prossimi.

Una vetrina nazionale e un'occasione di crescita professionale la partecipazione all'evento che sarà trasmesso anche su Amazon Prime Video. Il concorso, ideato e realizzato dal produttore e presidente Alberto Cerqua, darà modo a un team di 50 hairstylist provenienti da tutta Italia di mettersi in gioco sotto i riflettori.

Un lavoro ma soprattutto una passione per Giorgia che, già da bambina amava pettinare e creare acconciature per le sue bambole. A 14 anni ha intrapreso la professione che, da oltre vent'anni, porta avanti con il sorriso e sfide innovative all'interno dei suo negozio

E oggi può dire di aver realizzato un sogno: entrare a far parte di un team di hairstylist selezionati tra i migliori d’Italia, chiamati a curare l’immagine delle 50 modelle in gara per il titolo di Miss Europe Continental.

“Ringrazio i miei genitori che mi hanno sempre lasciato libera di scegliere, senza mai vincolarmi a nulla – ci dice Giorgia –. Mi hanno appoggiata e dato spazio in ogni mia decisione. Fin da bambina, quando mi divertivo a giocare con le bambole e a inventare acconciature, sognavo di trasformare quella passione in un lavoro vero. E così è stato. Questo è solo un piccolo tassello, ma sono davvero onorata di poter prendere parte a questa avventura".

Durante la competizione, ogni parrucchiere dovrà seguire una modella e creare acconciature per diversi look che verranno estratti a sorte, in collaborazione con la visionista del team, secondo le indicazioni artistiche ricevute.

“Dietro le quinte, con tutti i riflettori puntati, serviranno calma e determinazione – spiega –, ma lavorare accanto a professionisti di alto livello è un onore e un'occasione di crescita. È una grande opportunità per mostrare il mio lavoro, portare nel mio negozio nuove idee e continuare a credere che i sogni, con impegno e passione, si possono davvero trasformare in realtà.”

Per l’evento, Giorgia indosserà una divisa personalizzata con il logo del suo salone, portando così un tocco di Villanova Mondovì sul palcoscenico televisivo. Un dettaglio che per lei ha un valore speciale: sarà infatti l’unica hairstylist scelta dalla provincia di Cuneo, un riconoscimento che rende ancora più importante la sua partecipazione a quella che è, a tutti gli effetti, una vetrina nazionale.

L'evento sarà poi visibile su Amazon Prime Video e sui canali social e web (Youtube, Facebook e Instagram) di Miss Europe Continental.