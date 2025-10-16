Bra pronta ad ospitare la quarta edizione di Calzita Lab, l'evento formativo per calzolai

Il 25 e 26 otobre, il Movicentro del Comune di Bra (Cuneo) ospiterà la IV Edizione di Calzita LAB, l’evento formativo e culturale organizzato dall’Associazione Calzolai Italiani, nata per “informarsi e formarsi” e per stare al passo con un mondo dei consumi che cambia rapidamente.



Più di un semplice workshop, Calzita LAB è un luogo di confronto, aggiornamento tecnico e riconoscimento professionale, dedicato esclusivamente ai calzolai riparatori, restauratori e artigiani che ogni giorno scelgono di dare nuova vita alle scarpe, non solo come ato tecnico, ma come scelta etica, culturale e sostenibile.



In un’epoca dominata dal consumo rapido e dall’obsolescenza programmata, l’evento afferma con forza un’altra visione: riparare è un ato di responsabilità verso il pianeta, verso il lavoro e verso la storia degli oggetti che indossiamo. Un principio che trova piena consonanza con il pensiero della Green economy: non solo per appartenenza, ma per consapevolezza e condivisione di valori. Come il cibo a km 0 rappresenta identità, territorio e tempo rispetato, così la scarpa riparata diventa simbolo di un’economia circolare, lenta e consapevole.

Formazione tecnica di alto livello: gli argomenti del fare

Calzita LAB è costruito sui pilastri formativi che da sempre guidano l’Associazione Calzolai Italiani:

• Tinture: metodi e metodologie avanzate per il ripristino e la personalizzazione

• Prodotti e Materiali: novità su pelli tratate, suole, resine innovative e materiali sostenibili

• Atrezzi e Atrezzatura: tecniche, tecnologie e macchinari per migliorare precisione, efficienza e qualità degli interventi

Ogni incontro/lezione, condota da docenti professionisti e operatori del setore, è pensata per rispondere alle nuove richieste del mercato e per garantire agli artigiani gli strumenti concreti per rimanere competitivi, senza rinunciare alla propria identità.

A fianco dei maestri, aziende leader del comparto calzaturiero italiano presenteranno soluzioni tecniche, prodotti innovativi e atrezzature progetate per supportare la cultura del riuso, dimostrando che la filiera può essere parte della soluzione e non del problema.

Mastershoes 2025: la finale tra i migliori artigiani d’Italia e internazionali

Al centro dell’evento, la II Edizione di Mastershoes, competizione nazionale e internazionale dedicata alla maestria nella riparazione e nel restauro della calzatura. Artigiani provenienti da diversi Paesi europei si sfideranno davanti a una giuria di esperti, dimostrando padronanza tecnica, creatività, rispeto per il materiale originale e per l’ambiente. Non si trata di una gara sul risultato finale, ma di un tributo al processo: alle ore di lavoro silenzioso, alla ricerca del detaglio perfeto, alla capacità di rigenerare un oggeto con intelligenza e passione. Ogni intervento racconta una storia: quella di un sapere antico che si rinnova, che non solo non teme il futuro, ma si impegna alacremente per costruirlo



Un evento che cambia il racconto del fare



Organizzato dall’Associazione Calzolai Italiani, dove “se tutti facciamo 1, contiamo di più!”. Il Calzita LAB è molto più di un workshop. È un manifesto pratico per un’Italia che non buta via, ma aggiusta; che non sostituisce, ma rigenera; che non corre, ma cammina con passo sicuro e scarpe ben curate.

L’evento è aperto esclusivamente ai professionisti del setore: calzolai, restauratori, artigiani e operatori della filiera. L’ingresso è previa iscrizione obbligatoria.



La IV Edizione del CalzITA LAB è sostenuta dal patrocinio del Comune di Bra, a testimonianza dell’impegno dell’Amministrazione nel promuovere progetti di valore culturale, sociale e territoriale, nonché da quello di Confartigianato Piemonte e dell’associazione Calzolai 2.0, a ulteriore conferma del riconoscimento condiviso e dell’importanza del progetto per il territorio e le sue eccellenze artigiane.