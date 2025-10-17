 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 17 ottobre 2025, 16:45

Busca, dal 1 novembre la dott.ssa Rosso cessa l’attività

La scelta del nuovo curante da parte degli assistiti può essere effettuata online vvero presso gli Sportelli dell’ASL CN1 muniti di tessera sanitaria o team plastificata e di un documento di riconoscimento

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Il 1 novembre prossimo il medico di Medicina Generale di Busca Chiara Rosso cesserà la propria attività.

La scelta del nuovo medico da parte degli assistiti può essere effettuata online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico e con l’applicazione “Il mio medico”, presente sul portale “Salute Piemonte” accessibile con SPID, CIE o TS-CNS, ovvero presso gli Sportelli dell’ASL CN1 muniti di tessera sanitaria o team plastificata (tessera europea assicurazione malattia) e di un documento di riconoscimento.

Nel caso in cui il cambio medico sia riferito a persona diversa dal richiedente occorre presentarsi muniti di delega (il modulo è reperibile presso gli sportelli o sul sito dell’ASLCN1) con i documenti di riconoscimento sia del delegato che del delegante.
 

A tale proposito si ricorda che gli orari degli sportelli multifunzionali sono reperibili al sito:

https://www.aslcn1.it/assistenza-territoriale/distertti-sanitari/sedi-e-orari-sportelli-multifunzionali
 

La Direzione del Distretto resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

c.s.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium