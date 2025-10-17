Busca, dal 1 novembre la dott.ssa Rosso cessa l’attività

Il 1 novembre prossimo il medico di Medicina Generale di Busca Chiara Rosso cesserà la propria attività.

La scelta del nuovo medico da parte degli assistiti può essere effettuata online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico e con l’applicazione “Il mio medico”, presente sul portale “Salute Piemonte” accessibile con SPID, CIE o TS-CNS, ovvero presso gli Sportelli dell’ASL CN1 muniti di tessera sanitaria o team plastificata (tessera europea assicurazione malattia) e di un documento di riconoscimento.

Nel caso in cui il cambio medico sia riferito a persona diversa dal richiedente occorre presentarsi muniti di delega (il modulo è reperibile presso gli sportelli o sul sito dell’ASLCN1) con i documenti di riconoscimento sia del delegato che del delegante.



A tale proposito si ricorda che gli orari degli sportelli multifunzionali sono reperibili al sito:

https://www.aslcn1.it/assistenza-territoriale/distertti-sanitari/sedi-e-orari-sportelli-multifunzionali



La Direzione del Distretto resta a disposizione per eventuali chiarimenti.