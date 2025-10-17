"Salute in Piazza" arriva a Mango: l'ASL CN2 incontra i cittadini il 27 ottobre

Visto il grande apprezzamento per l’edizione primaverile (che ha toccato i Comuni di Canale, Cortemilia, Santo Stefano Belbo, Sommariva Bosco, Cherasco, Govone e Ceresole d’Alba), l’ASL CN2 è ripartita a luglio con l’iniziativa “Salute in Piazza” e ha in progetto una serie di incontri con gli assistiti, direttamente nelle piazze principali dei comuni del territorio, con lo scopo di rendere i servizi sanitari ancora più accessibili e comprensibili a tutti.

Grazie al sostegno della Fondazione Ospedale Alba-Bra, che ha messo a disposizione l’Ambulatorio Mobile, e alla disponibilità di un gruppo di professionisti sanitari e collaboratori, l’ASL continuerà ad essere presente nelle piazze principali dei Comuni del territorio per incontrare i cittadini. A dimostrazione dell’impegno e dell’importanza che questo progetto riveste per l’Azienda Sanitaria, agli incontri itineranti sarà presente anche la Direzione Generale.

Questa iniziativa vuole cercare di facilitare l’ascolto e la comunicazione tra Azienda Sanitaria e Assistiti, migliorando la diffusione di informazioni essenziali e corrette per l’accesso ai servizi sanitari, promuovendo stili di vita salutari e raccogliendo le esigenze e i suggerimenti che i residenti in ASL CN2 vorranno condividere.

Dopo gli appuntamenti già effettuati nei comuni di Montà, Narzole, Monforte e Priocca, l’ASL CN2 si appresta ad incontrare la cittadinanza il 27 ottobre a Mango (Piazza XX settembre), con orario 9 - 12.

L’iniziativa “Salute in Piazza” di Mango verrà affiancata da una attività di cammino di 50 minuti circa, facoltativa, gratuita e guidata, organizzata dai professionisti del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL CN2, con la collaborazione dell’Associazione Culturale Manganum e il supporto del Comune di Mango. Per chi lo desidera, la camminata potrà essere preceduta e seguita dalla misurazione di alcuni parametri fisiologici (pressione arteriosa e glicemia), che permetterà ai partecipanti di avere un riscontro immediato dei benefici apportati dall’attività fisica. La misurazione dei parametri sarà in ogni caso offerta anche a chi non parteciperà alla camminata. Per informazioni e per iscriversi all’attività di cammino: epidemiologia@aslcn2.it o 0173/316621 .

Il progetto “Salute in Piazza” si completa con la creazione di una rete di “Sentinelle della Salute”, che con l’occasione verrà presentata alla cittadinanza. “Sentinelle della Salute” vuole essere un approccio innovativo e comunitario, per monitorare e migliorare la salute pubblica e soprattutto il rapporto dei cittadini con i servizi sanitari. Con essa l’ASL CN2 mira a creare una rete di volontari, formati e informati, che agiscano come punti di riferimento nel loro quartiere o comunità, per promuovere la salute, il benessere e l’informazione. Queste sentinelle fungeranno da collegamento tra l’ASL e la cittadinanza, facilitando così la diffusione di informazioni cruciali e raccogliendo feedback sulle esigenze sanitarie locali.

L’invito è quello di approfittare di queste occasioni di incontro per venire in piazza a conoscere un po’ meglio la propria ASL e i servizi erogati, per porre domande, dare suggerimenti o anche solo per una semplice misurazione della pressione e della glicemia.