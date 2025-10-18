Vaccaneo (Confindustria Cuneo): "Alba Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2027 una vittoria del territorio"

Il presidente della Sezione Cultura ed Eventi di Confindustria Cuneo, Pierluigi Vaccaneo ha commento la conquista da parte di Alba del titolo di Capitale dell’arte contemporanea 2027.

«La proclamazione di Alba Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2027 è una vittoria del territorio. Come sistema delle imprese ci riconosciamo nello spirito di “Le fabbriche del vento”, che unisce creatività, partecipazione e luoghi produttivi. È il naturale approdo di una traiettoria chiara partita da Alba Capitale della Cultura d’Impresa nel 2020 e passata per la candidatura a Capitale italiana della Cultura 2026, in cui Alba è entrata tra le 10 finaliste - un percorso che ha fatto squadra, competenze e metodo. Ora siamo pronti a collaborare perché il 2027 produca benefici diffusi per comunità e filiere»