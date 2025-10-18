Con Alain Iannone a Dronero Blink inaugura il suo nuovo incredibile anno magico

“La magia più di tutto mi ha insegnato che ci vuole impegno disciplina e costanza. Mi piace molto e ricordo sempre la celebre frase di Thomas Jefferson, che dice che per ottenere qualcosa che non hai mai avuto, devi essere pronto a fare qualcosa che non hai mai fatto.”

A Dronero, dopo una straordinaria conferenza dedicata ai maghi soci, questa sera, sabato 18 ottobre, Alain Iannone è pronto per esibirsi di fronte al pubblico nel Teatrino Blink del Circolo Magico più felice del mondo.

Riparte così, anche quest’anno, la rassegna Sim Sala Blink, con uno uno dei performer più originali e poliedrici d’Europa. Tra magie intime e numeri di mentalismo, ma anche suggestioni personali e illusioni, questa sera emozioni, ricordi e mistero si intrecceranno per dare vita a un’esperienza intima e coinvolgente, in un universo dove nulla sarà impossibile.

Alain Iannone nasce a Milano, da madre francese e padre italiano. Si appassiona alla magia all’età di dodici anni ed inizia a studiare approfonditamente tutte le branche di quest’arte affascinante. In uno stile che fonde eleganza, tecnica e narrazione, Iannone ha calcato palchi prestigiosi in Italia e all’estero, compreso il leggendario Magic Castle di Hollywood. È stato inoltre protagonista in numerosi festival internazionali e trasmissioni televisive e, autore di libri e conferenze sulla magia, è un punto di riferimento per professionisti e appassionati.



La sua è una magia che interagisce il più possibile con il pubblico:

“L’incontro è per me fondamentale - ci dice - permette di creare uno scambio emotivo. È partecipazione attiva. Nel mio spettacolo la quarta parete viene abbattuta e, in questi tempi sempre più informatici, io ancora credo in una magia reale, semplice e di grande effetto emotivo. Questo non significa che non sia una magia anche complessa, anzi, per riuscire a non far vedere il trucco ci vuole molto allenamento, ma che occorre puntare a ciò che da un momento all’altro avviene, senza che la tecnica venga svelata o esaltata. Questa per me è magia, questo è il mio modo di fare magia. Ed è sempre un’emozione vedere la meraviglia negli occhi di grandi e piccini!”





L’UNICA SQUOLA CON LA “Q”

Un viaggio nello stupore che a Dronero, con Blink Circolo Magico, diviene anche formazione per aspiranti maghi e maghesse.

Ripartirà così, il 4 novembre, la “sQuola di Magia”, l’unica con la “q” perché chi entra non impara solo tecniche, ma soprattutto un linguaggio fatto di fantasia, comunicazione e tanta ironia Oltre ai propri docenti, Blink organizza serate e workshop con ospiti esterni grazie soprattutto all'ottimo rapporto che ci lega ad uno dei più grandi ed antichi circoli magici d'Europa: il Circolo Amici della Magia di Torino.



Dieci appuntamenti per dieci appassionati dai 16 anni in su, il martedì sera dalle ore 21 alle ore 23. Il programma si svilupperà nella sede di Blink a Dronero: cartomagia, matemagia, mentalismo, magia per bambini, storia della magia, magia da scena, close-up, street magic, manipolazione,… Con l’ultima lezione il “Blink Squola Talent”: tutti gli allievi sul palco per stupire i professori e i soci di Blink, in una serata unica nel suo genere.



Nel corso della sQuola di Magia, oltre alle serate del martedì, per i partecipanti, sarà possibile assistere anche ad alcune straordinarie conferenze del venerdì sera insieme ai soci di Blink.



Per maggiori informazioni e prenotazioni si può telefonare al numero 366.5397023 o consultare il sito web www.blinkcircolomagico.it.

La rassegna Sim Sala Blink è patrocinata dalla Provincia di Cuneo, dal Comune di Dronero, dall’ATL Cuneese e dalle Acli Arte e Spettacolo Cuneo.