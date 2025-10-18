"No War! Now Art": artisti cuneesi in mostra per sostenere Emergency a Gaza

Oggi, sabato 18 ottobre, dalle 15 alle 18, negli spazi del nuovo circolo ARCI Arcipelago di Corso Giolitti 31 (entrata via Meucci) è stata inaugurata "No War! Now Art", mostra d'arte solidale organizzata da un gruppo spontaneo di artisti cuneesi in collaborazione con il presidio Cuneo Per Gaza, l'associazione MiCò APS e Arcipelago.

Oltre 50 artisti hanno aderito all'iniziativa, mettendo a disposizione le proprie opere per una vendita il cui ricavato sarà interamente devoluto a Emergency. I fondi raccolti sosterranno la clinica di Al-Qarara nel Sud di Gaza, uno dei pochi presidi sanitari ancora operativi nella regione.

La struttura assiste quotidianamente oltre 200 persone – uomini, donne e bambini – offrendo cure primarie, primo soccorso, medicazioni post-operatorie e assistenza per malattie croniche, in un'area dove gli ospedali sono sovraccarichi o distrutti. La clinica è gestita da un'équipe internazionale insieme a medici e infermieri locali. L'obiettivo della raccolta fondi è garantire la presenza continuativa di 4 medici per assicurare cure senza interruzioni.

La mostra sarà visitabile anche mercoledì 22 ottobre dalle 18 alle 20 e sabato 26 ottobre dalle 16 alle 18.

Info: Alex 366.4056125 - Elisa 340.7124733